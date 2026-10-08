Brasil define su futuro y la Argentina deberá cuidar una relación estratégica

Las elecciones presidenciales de Brasil dejaron planteado un escenario de fuerte polarización que tendrá su definición el próximo 25 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva vuelvan a enfrentarse en el balotaje. El candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que el actual mandatario alcanzó el 45,16%.

Más allá de quién resulte finalmente elegido, el proceso electoral brasileño tendrá consecuencias que exceden las fronteras de ese país. Para la Argentina, Brasil constituye un socio comercial estratégico y un mercado determinante para numerosas actividades productivas. Los números del INDEC reflejan esa dimensión: durante agosto la Argentina exportó a Brasil por US$1.185 millones e importó productos brasileños por US$1.494 millones, con un déficit bilateral de US$309 millones.

Por eso, cualquier modificación significativa en la política económica brasileña, el nivel de actividad, el tipo de cambio o las reglas comerciales puede repercutir rápidamente sobre la economía argentina. La industria automotriz, entre otros sectores, depende de una integración productiva que no puede quedar subordinada a las diferencias políticas circunstanciales entre los gobiernos.

La elección también tiene una dimensión diplomática particularmente sensible. Javier Milei respaldó abiertamente a Flávio Bolsonaro y celebró su resultado, mientras que su relación con Lula ha estado atravesada por diferencias ideológicas y cruces públicos. El eventual triunfo del candidato del Partido Liberal podría favorecer una mayor coincidencia política entre Buenos Aires y Brasilia, mientras que una continuidad de Lula mantendría diferencias de orientación entre ambos gobiernos.

Sin embargo, sería un error reducir el futuro de la relación bilateral a la afinidad o distancia entre dos presidentes. Argentina y Brasil tienen intereses permanentes que trascienden a sus gobiernos de turno. El comercio, las inversiones, las cadenas industriales, la energía, la infraestructura y la integración regional exigen preservar canales de diálogo aun cuando existan diferencias políticas.

El resultado brasileño también tendrá importancia para el Mercosur. Brasil representa la principal economía del bloque y cualquier cambio en su orientación comercial puede influir sobre las negociaciones externas, las condiciones de intercambio y la relación con otros mercados.

La Argentina deberá observar el proceso con atención, pero también con una mirada pragmática. La política exterior no puede depender exclusivamente de afinidades ideológicas ni convertirse en una extensión de las disputas electorales internas de otros países.

El 25 de octubre Brasil elegirá entre dos proyectos políticos claramente diferenciados. Para la Argentina, cualquiera sea el resultado, comenzará el desafío de preservar una relación estratégica basada menos en las preferencias personales de los mandatarios y más en los intereses concretos de ambos países. Ese debería ser el principio rector de una política exterior responsable.