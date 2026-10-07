Carne porcina, una producción que San Juan puede aprovechar como aporte a su economía

La producción porcina tiene por delante en San Juan una oportunidad que merece ser aprovechada. La creciente demanda de alimentos de calidad, sumada a las condiciones climáticas de la provincia y a una oferta productiva que puede acompañar una expansión, conforman un escenario favorable para que esta actividad gane participación y se transforme en una alternativa cada vez más importante dentro de la matriz agropecuaria local.

El tema fue analizado durante la Expo Innova Cuyo 2026, donde el director de Producción Porcina de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Eduardo Terrado, expuso ante productores, representantes de cámaras y frigoríficos sobre la situación actual del sector y sus perspectivas. El encuentro permitió poner en discusión no sólo los niveles de producción y consumo, sino también las posibilidades que ofrece el mercado.

La evolución del mercado internacional de la carne porcina, el comportamiento de la producción argentina, las importaciones y exportaciones y las herramientas disponibles para acompañar a los productores fueron algunos de los aspectos abordados. También aparecieron cuestiones vinculadas con la calidad, la capacitación, los controles y las líneas de crédito, elementos indispensables para que el crecimiento de la actividad pueda sostenerse en el tiempo.

Pero existe otro aspecto que merece especial atención. La necesidad de fortalecer la demanda interna. La carne porcina tiene importantes cualidades nutricionales y constituye una alternativa alimentaria que puede ocupar un espacio mayor en la dieta de los argentinos. Para ello no alcanza con aumentar la producción. También resulta necesario ampliar el conocimiento de los consumidores acerca de sus propiedades y generar condiciones para que el producto tenga mayor presencia en comercios, industrias gastronómicas y servicios de catering.

La comparación con la carne bovina resulta inevitable. La Argentina posee una extensa tradición ganadera y una fuerte inserción internacional del sector vacuno. El crecimiento del consumo porcino no debería plantearse necesariamente como una competencia excluyente, sino como una posibilidad de diversificar la oferta y ampliar las alternativas disponibles para el consumidor.