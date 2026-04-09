El Alerce Abuelo: un testigo milenario de la vida en la región patagónica argentina

En tiempos en que el cambio climático y la presión humana amenazan ecosistemas en todo el mundo, la Patagonia argentina vuelve a recordarnos que aún existen tesoros naturales capaces de conectar el presente con miles de años de historia viva. El descubrimiento y la confirmación científica del Alerce Abuelo, un ejemplar de Fitzroya cupressoides de aproximadamente 2.630 años, no solo constituye una curiosidad biológica extraordinaria, representa un llamado urgente a fortalecer las políticas de conservación ambiental.

Ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, este árbol milenario es considerado el segundo más longevo del mundo, apenas superado por un ejemplar de Pinus longaeva en Estados Unidos. Su imponente porte -unos 50 metros de altura y un tronco cercano a los 2,80 metros de diámetro- lo convierte además en uno de los árboles más monumentales del planeta. Pero su verdadero valor excede cualquier cifra: es un testigo silencioso de más de dos milenios de transformaciones naturales y humanas.

El Alerce Abuelo ya existía siglos antes del inicio de la era cristiana. Sobrevivió a incendios forestales, erupciones volcánicas y cambios climáticos profundos gracias a una característica biológica singular: su crecimiento extremadamente lento, de apenas un milímetro por año. Las condiciones de la Patagonia andina -frío intenso, lluvias abundantes y suelos pobres en nutrientes- han actuado paradójicamente como aliadas de su longevidad, demostrando cómo la naturaleza encuentra equilibrio incluso en escenarios adversos.

La ciencia pudo determinar su edad mediante la dendrocronología, técnica que analiza los anillos de crecimiento anual, despertando un enorme interés internacional. Este interés no debe traducirse únicamente en admiración, sino también en responsabilidad. La creciente visibilidad del árbol plantea desafíos concretos: mayor turismo, presión ambiental y la necesidad de equilibrar acceso público con protección estricta.

No debe olvidarse que para los pueblos originarios el alerce era conocido como "Lahuan", término que remite a lo ancestral y sagrado. Esa mirada cultural aporta una enseñanza clave: la conservación no es solo una tarea científica o estatal, sino también ética. Durante siglos, las comunidades originarias convivieron con estos bosques sin comprometer su supervivencia, una lección que la modernidad aún intenta aprender.

El reconocimiento del parque como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2018 confirmó lo que la naturaleza ya sabía. La región alberga uno de los reservorios ecológicos más valiosos del hemisferio sur. Argentina custodia así un patrimonio que trasciende fronteras y generaciones.

Preservar los bosques patagónicos no implica únicamente proteger árboles antiguos; significa resguardar memoria biológica, conocimiento científico y equilibrio ambiental futuro. El Alerce Abuelo no es solo un símbolo natural, es un recordatorio vivo de que la verdadera grandeza de un país también se mide por su capacidad de cuidar aquello que tardó miles de años en crecer.