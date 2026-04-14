El arte de Gómez Centurión, de San Juan al mundo

"Si en la ejecución de la obra de arte puedes concentrarte en tus propias convicciones, seguramente digas algo del orden de lo universal", dijo no hace mucho Carlos Gómez Centurión. El arquitecto y pintor sanjuanino cuya obra viene caminando el mundo hasta multiplicar un mensaje muy especial desde la técnica y la intención, que se convierte por ello en un compromiso real con la materia y lo humano al mismo tiempo. Conversar con el artista, resulta aún más gratificante y contribuye, sin buscarlo, a encontrar gusto, oído y olfato a su obra. Es que este urbanista peregrino del campo, de la cordillera, de otros mundos, revela en su arte, sin buscarlo, sus emociones con su natural sinceridad y sabiduría, pero muy lejos de técnicas ocultas o artilugios, porque como él mismo ha manifestado en una entrevista para "Caminos Culturales", "el viaje es el gran detonador de ideas y actitudes".

Gran lector, gusta pasear a ratos de la mano de la filosofía, y por ello ha devorado obras como, por ejemplo, "Así habló Zaratustra", de Nietzsche, texto clásico que habla de "una filosofía vitalista y naturalista", o las epopeyas griegas "Ilíada" y "Odisea", dos poemas de Homero considerados la base de la literatura universal. Y también se sabe que leyó y puede haber causado un efecto profundo en él, "Lascaux o El nacimiento del arte", de George Bataille, que vincula "el arte con el fuego y la oscuridad", pero no en la superficie sino en una cueva donde la pintura puede llegar a realizarse bajo antorchas y lámparas, como se explica en el análisis de esta obra. Pero Gómez Centurión más que bajar una cueva, subió una y más montañas en esa cadena que representa la Cordillera de los Andes en el límite San Juan-Chile, de donde surgió, precisamente "Digo la Cordillera, el viaje como obra", una de sus más admiradas creaciones y que queda plasmada para siempre en su libro "Gómez Centurión", aparecido en 2021. De todas maneras, el artista deja en claro lo siguiente: "Ya no pinto la montaña, sino que la pongo directamente en la tela".

En sus comienzos, ya prometedores, concretamente en 1988, se traslada a la "Citè Internationale des Arts" de París, considerada la más grande residencia artística del mundo y allí realiza su primera exposición individual. Desde su prolífica carrera, siempre vigente, ha pasado por los más importantes centros de arte. Así, fue integrante de Bienalsur (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur); de La Usina del Arte, en CABA, del staff de Galería Rubbers Internacional: fue ganador del "Premio Trabucco", la mayor distinción de la Academia Nacional de Bellas Artes. A su vez, el artista sanjuanino expuso, y sigue haciéndolo, en prestigiosos sitios internacionales de arte como Galería Jaggedart, Londres, Galerie Argentine en París, Bienalsur (Bienal de Arte Contemporáneo de América del Sur). Y entre sus recientes exposiciones, destacan las de Palacio Duhau, Buenos Aires, presentado por la Galería Rubbers Internacional; Museo Castagnino de Rosario, Museo de Arte Moderno, Mendoza; Palais de Glace, Buenos Aires, Museo Caraffa, de Córdoba, Museo Sívori, Buenos Aires, así como en varias ocasiones en el Centro Cultural Recoleta de la Capital Federal y, naturalmente, en San Juan hemos podido complacernos con sus impactantes muestras en el Museo de Bellas Artes "Franklin Rawson" y el Teatro del Bicentenario. A su vez, el Museo de Bellas Artes de Neuquén también cuenta con una obra del artista sanjuanino.

El año pasado produjo una gran instalación de 6 metros de altura presentando 300 metros cuadrados de tela impregnada en los cerros de Gualcamayo con el frotagge (técnica artística de frotamiento creada por Max Ernst en 1925) y con la curaduría de Alberto Sánchez Maratta, y titulada "Alta Montaña". Y en tan fecunda ruta artística, Carlos Gómez Centurión ha exhibido su arte además de en América Latina, también en Europa. En Londres, por ejemplo, concretó una exposición individual en la mencionada Galería Jaggedart, formando parte del staff de sus artistas dirigidos por Andrea Harari, notable gestora cultural y galerista argentina radicada en la capital del Reino Unido, que promueve este espacio cultural "como un puente entre el arte latinoamericano y la escena londinense". Posteriormente en el mismo año 2025 y en París, nuestro artista llegó hasta la citada Galeríe Argentine donde realizó una muestra individual, contando con el pintor holandés Pat Andrea como invitado especial, y amigo de Carlos. Vale recordar también que esta galería fue creada en 1994 en la embajada de Argentina de la capital francesa "para promover la cultura argentina y la diversidad artística" en Francia. A su vez, Gómez Centurión y su colega Andrea han realizado una coproducción en nuestra cordillera, según cuenta Carlos en el libro biográfico, labor que fue documentada por Ciro Novelli en la película "Digo la cordillera. El viaje como obra", sobre el paisaje andino y producida en 2018.

Mientras tanto, en 2022 Gómez Centurión concretó una expedición al Valle Alto del Colorado, al pie del cerro Mercedario, con la intención de plasmar un panorama de 2 por 18 metros con el registro de varios cerros de más de 6.000 metros y bajo el título de "Digo el Mercedario". También en el Aconcagua, la selva o yunga de Calilegua (Jujuy), el cerro Fitz Roy (frontera entre Santa Cruz y la región de Magallanes, en Chile), otros grandes cerros de la cordillera argentina, así como en la Amazonia ecuatoriana.

Asimismo, ha realizado obras muy calificadas también y de grandes dimensiones con el estilo frottage, antes citado, en el cerro Las Señoritas y las Salinas Grandes, ambas en Jujuy, que se sumaron a las ya mencionadas en el glaciar del cerro Mercedario y Gualcamayo, en San Juan.

En sus comienzos, ya prometedores, concretamente en 1988, se trasladó a la "Citè Internationale des Arts" de París, considerada la más grande residencia artística del mundo y allí realiza su primera exposición individual. En sus comienzos, ya prometedores, concretamente en 1988, se trasladó a la "Citè Internationale des Arts" de París, considerada la más grande residencia artística del mundo y allí realiza su primera exposición individual.

Destacan también sus series "El oro de América" y "Terra incógnita", obras trabajadas con caseína, pigmentos naturales puros, minerales, oro y cobre en polvo, que lo muestran una vez más como creador comprometido con la región de Cuyo desde su obra pictórica. Además, vale precisar que cada una de estas obras lleva el nombre de una mina de oro de nuestro país, de México, Perú, Colombia y Chile.

Carlos ha sido jurado de premios de pintura en varias ocasiones en Jujuy, Mendoza, La Rioja, Tandil y Buenos Aires, así como en Viña del Mar, Chile, Guayaquil, Ecuador, y también en el Festival Internacional de Cine Unasur. Finalmente, digamos que las creaciones del arquitecto y artista Carlos Gómez Centurión han llegado al exterior, además de a París y Londres ya citados, también a ciudades como Santiago de Chile, Miami y Zúrich, la mayor ciudad de Suiza.