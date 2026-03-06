La comunicación es el alma de la supervivencia escolar

Compartir







Por María del Carmen Villalba Especialista en comunicación institucional

Argentina atraviesa una transformación demográfica sin precedentes que está reconfigurando el mapa de las aulas: en apenas una década, el país ha experimentado un derrumbe del 40% en su tasa de natalidad. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el INDEC, el número de nacimientos anuales cayó de aproximadamente 777.000 en 2014 a menos de 420.000 en 2024, y la cifra ha continuado bajando hasta hoy. Este "invierno demográfico", analizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, no es una amenaza lejana o algo que "a nuestra institución no le va a llegar", sino una realidad que ya se traduce en una merma sistemática de la matrícula escolar. Ante un mercado que se contrae y familias cada vez más selectivas, la gestión profesional de la comunicación institucional —tanto interna como externa— deja de ser un valor agregado para convertirse en el único blindaje posible para la sostenibilidad de las instituciones de gestión privada.

Frente a la amenaza de las sillas vacías, la respuesta instintiva de muchas instituciones suele ser "gritar más fuerte": aumentar la pauta en redes sociales, rediseñar el logo o publicar en los estados un flyer de "Inscripciones Abiertas". Sin embargo, en un mercado de demanda decreciente, la publicidad solo es efectiva si lo que se promete afuera se vive adentro. Un equipo docente alineado y una comunidad de padres que se siente parte son los cimientos de cualquier estrategia. Cuando la institución logra que su comunidad interna comprenda y vibre con su identidad, el marketing se vuelve orgánico: el sentido de pertenencia se transforma en la mejor estrategia de retención y el "boca a boca" en la herramienta de captación más creíble.

Al final del día, una escuela no se elige por un anuncio, sino por la confianza que emana de su propia coherencia. Y por ello también, esa solidez interna debe traducirse hacia afuera en una comunicación externa que abandone las fórmulas genéricas. Ya no sirve el "mensaje para todos". La profesionalización exige hoy una segmentación quirúrgica que reconozca y dialogue con las nuevas estructuras familiares. Desde familias monoparentales y ensambladas hasta hogares donde la crianza es compartida, el colegio debe demostrar que su propuesta de valor no es un molde rígido, sino un ecosistema capaz de abrazar la diversidad. Comunicar con eficacia hoy implica dejar de vender "vacantes" para empezar a proponer soluciones específicas a las preocupaciones reales de cada configuración familiar.

