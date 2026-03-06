La comunicación es el alma de la supervivencia escolar

Por María del Carmen Villalba Especialista en comunicación institucional
Por María del Carmen Villalba Especialista en comunicación institucional
Argentina atraviesa una transformación demográfica sin precedentes que está reconfigurando el mapa de las aulas: en apenas una década, el país ha experimentado un derrumbe del 40% en su tasa de natalidad. Según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el INDEC, el número de nacimientos anuales cayó de aproximadamente 777.000 en 2014 a menos de 420.000 en 2024, y la cifra ha continuado bajando hasta hoy. Este "invierno demográfico", analizado por el Observatorio de Argentinos por la Educación, no es una amenaza lejana o algo que "a nuestra institución no le va a llegar", sino una realidad que ya se traduce en una merma sistemática de la matrícula escolar. Ante un mercado que se contrae y familias cada vez más selectivas, la gestión profesional de la comunicación institucional —tanto interna como externa— deja de ser un valor agregado para convertirse en el único blindaje posible para la sostenibilidad de las instituciones de gestión privada.
Frente a la amenaza de las sillas vacías, la respuesta instintiva de muchas instituciones suele ser "gritar más fuerte": aumentar la pauta en redes sociales, rediseñar el logo o publicar en los estados un flyer de "Inscripciones Abiertas". Sin embargo, en un mercado de demanda decreciente, la publicidad solo es efectiva si lo que se promete afuera se vive adentro. Un equipo docente alineado y una comunidad de padres que se siente parte son los cimientos de cualquier estrategia. Cuando la institución logra que su comunidad interna comprenda y vibre con su identidad, el marketing se vuelve orgánico: el sentido de pertenencia se transforma en la mejor estrategia de retención y el "boca a boca" en la herramienta de captación más creíble.
Al final del día, una escuela no se elige por un anuncio, sino por la confianza que emana de su propia coherencia. Y por ello también, esa solidez interna debe traducirse hacia afuera en una comunicación externa que abandone las fórmulas genéricas. Ya no sirve el "mensaje para todos". La profesionalización exige hoy una segmentación quirúrgica que reconozca y dialogue con las nuevas estructuras familiares. Desde familias monoparentales y ensambladas hasta hogares donde la crianza es compartida, el colegio debe demostrar que su propuesta de valor no es un molde rígido, sino un ecosistema capaz de abrazar la diversidad. Comunicar con eficacia hoy implica dejar de vender "vacantes" para empezar a proponer soluciones específicas a las preocupaciones reales de cada configuración familiar.
Históricamente, en épocas de bonanza demográfica, la rotación de alumnos se percibía como un proceso natural e incluso menor; si una familia decidía retirarse, el flujo constante de aspirantes garantizaba que esa vacante se cubriera casi de inmediato. Hoy, ese escenario ha desaparecido. En la era de la baja natalidad, retener a un alumno es estratégicamente más vital y económicamente más eficiente que salir a buscar uno nuevo. Cada silla que queda vacía hoy no representa solo una pérdida de ingresos, sino un espacio que difícilmente se volverá a ocupar con la misma rapidez que antes. Por eso, la institución debe profesionalizar la escucha activa: entender profundamente los motivos de cada baja, anticiparse a las crisis y fortalecer el vínculo con las familias actuales. La verdadera salud financiera de un colegio ya no se mide por cuántos entran, sino por cuántos eligen quedarse cada año.
En este sentido, para atravesar con éxito este invierno demográfico, es fundamental que los equipos directivos cambien el lente con el que observan sus presupuestos: la comunicación institucional no es un gasto operativo, sino la gestión estratégica del activo más valioso de la escuela: su reputación. En un escenario donde las vacantes sobran y los alumnos faltan, la solidez de un nombre y la confianza que este inspira son los únicos diferenciales que el mercado no puede arrebatar. No se trata de "vender" educación, sino de cultivar un ecosistema de credibilidad que se riega día a día en el aula, en el pasillo y en cada mensaje enviado a las familias. Aquellas instituciones que comprendan que su supervivencia depende de la coherencia entre su identidad y su discurso no solo lograrán llenar sus aulas hoy, sino que estarán construyendo el legado que las mantendrá vigentes mañana. La silla vacía es un dato; la reputación es el compromiso que vuelve a ocuparla.