La importancia religiosa y cultural de que la Iglesia de San Juan recupere una antigua reliquia

A veces la historia reaparece de las formas más inesperadas. Lo que durante décadas se creyó perdido puede, de pronto, volver a la luz y recordarnos que el patrimonio espiritual de un pueblo también se construye con pequeños objetos cargados de significado. Algo de eso ocurrió recientemente en San Juan con la recuperación de un antiguo Lignum Crucis, una reliquia traída desde Roma en 1908 y que se daba por desaparecida desde el devastador terremoto de 1944.

El relicario contiene dos diminutas astillas atribuidas a la cruz en la que murió Jesús. Estas pequeñas piezas de madera, dispuestas en forma de cruz dentro de una cápsula de cristal y resguardadas por un delicado estuche de orfebrería en plata, poseen un profundo valor simbólico para la fe cristiana. Durante décadas, sin embargo, se creyó que el objeto había desaparecido entre los escombros y las pérdidas provocadas por aquel sismo que transformó para siempre la historia urbana y social de la provincia.

La sorpresa llegó a fines de 2025, cuando el relicario fue descubierto detrás de un antiguo mueble giratorio ubicado en la sacristía de la capilla del Colegio Santa Rosa de Lima. Allí permaneció oculto durante décadas sin ser advertido, como si hubiera quedado suspendido en el tiempo, esperando el momento adecuado para reaparecer.

Ante la magnitud del hallazgo, la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo decidió emprender una investigación histórica y documental para confirmar la autenticidad de la reliquia. Los registros permitieron reconstruir su origen: el Lignum Crucis había sido gestionado a comienzos del siglo XX por monseñor Idelfonso María Sansierra y contaba con un certificado emitido en Roma que acreditaba que las partículas provienen de la madera del Santo Crucifijo de Cristo. Esa documentación fue clave para validar la pieza y permitir su restitución oficial.

La reliquia ya ha sido devuelta a la Iglesia Catedral, donde comenzó a exhibirse públicamente tras una misa celebrada el viernes último. Durante el tiempo litúrgico de Cuaresma será objeto de veneración por parte de los fieles y tendrá un papel central en las celebraciones de Semana Santa, uno de los momentos más significativos del calendario religioso cristiano.

Pero más allá de la dimensión estrictamente religiosa, el hallazgo posee un valor que trasciende el ámbito de la fe. Se trata también de una pieza histórica que forma parte del patrimonio cultural de San Juan. Su regreso adquiere un significado especial cuando se considera que han pasado más de 80 años desde el terremoto que destruyó gran parte de la ciudad y alteró profundamente la vida de sus habitantes.

Que esta reliquia vuelva ahora a ocupar un lugar visible en la Catedral no solo representa un gesto de recuperación patrimonial. También funciona como un símbolo de continuidad entre generaciones. En una sociedad donde muchas veces la memoria parece diluirse con rapidez, rescatar objetos que conectan pasado y presente resulta fundamental.

Preservar este tipo de piezas no es únicamente una responsabilidad de la Iglesia. También es una tarea colectiva, porque forman parte de la identidad cultural y espiritual de la comunidad sanjuanina. El regreso del Lignum Crucis es, en definitiva, mucho más que la recuperación de una reliquia: es el reencuentro con una parte de nuestra propia historia.