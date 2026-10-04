La Virgen de Andacollo y su "fiesta chica"

Durante el mes de octubre, generalmente el primer domingo, se celebra en el pintoresco pueblo de Andacollo, enclavado en el llamado "Norte Chico Chileno", la llamada "fiesta chica", en honor justamente a la Virgen del Rosario de Andacollo. Al parecer el origen de esta festividad surge de la bendición de una imagen que fue traída desde Perú en el año 1676 a la localidad nombrada. Dicha bendición se realizó en el mes de octubre, y según los historiadores chilenos, este hecho originó la "fiesta chica", llamada así para diferenciarla de la principal, celebrada a fines de diciembre.

Esta festividad tiene su correlato en nuestro país, especialmente en las provincias colindantes con Chile, adquiriendo en San Juan gran importancia, sobre todo en la zona andina. Igualmente miles de peregrinos argentinos en este mes viajan a Chile, participando activamente en la fiesta, incluso se quedan por varios días para concurrir a la novena, misas y demás actos litúrgicos.

Al departamento de Chimbas llegó como un culto familiar -consecuencia de alguna promesa- y de esta manera surgieron oratorios, posiblemente a fines del siglo XIX y principios del XX. Al departamento de Chimbas llegó como un culto familiar -consecuencia de alguna promesa- y de esta manera surgieron oratorios, posiblemente a fines del siglo XIX y principios del XX.

Las más variadas promesas motivan esta peregrinación, pero esencialmente es la devoción a la "Virgen Morena", la motivadora de este fenómeno de turismo religioso. Pertinente es decir que el origen de esta devoción, primeramente en Chile, está entremezclado con la leyenda, pero comparte con otras devociones marianas, como la Virgen de Guadalupe en México, o con la devoción a la Virgen del Valle en Catamarca, un componente mítico, el cual tiene como sustento la aparición de una imagen sagrada a un indígena.

Históricamente se considera que el culto surge en la etapa inicial de la conquista española. En cuanto a nuestra provincia, seguramente el culto fue traído vía laica por arrieros o mineros, durante el Siglo XIX, en el periodo de auge de la minería cuprífera chilena. La veneración aparece en Iglesia, Calingasta y Jáchal, manifestada en altares domésticos, y también en el popular baile, que es interpretado como "una manera de rezar". A posterior la devoción llegó al valle central, propagándose al resto de la provincia. Claro está que la devoción fue recreada culturalmente de acuerdo a la propia experiencia histórica-religiosa local. Al departamento de Chimbas llegó también como un culto familiar -consecuencia de alguna promesa- y de esta manera surgieron oratorios, posiblemente a fines del siglo XIX y principios del XX. Uno de los más antiguos es el situado en Villa El Salvador, cuya imagen fue traída de Chile. Además, existe otro templo en la Villa Mariano Moreno, ubicada en la parte norte de Chimbas; en Villa Unión, El Mogote, entre otros.

Estos cultos fueron el sustento para que la primera parroquia, inaugurada en 1986, tuviera como patrona del departamento a esta advocación. Volviendo al tema de la "fiesta chica", esta tiene como principal escenario en el mencionado departamento el predio del colegio parroquial y año a año va tomando mayor dimensión, como así también la realizada en Villa Krause, donde la Virgen del Rosario de Andacollo también es la patrona departamental.