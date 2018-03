A pocas horas de una fecha tan especial como "las Pascuas" es necesario reflexionar sobre la paz, implícita los valores. El día 21 de septiembre 1981 fue declarado el "Día Internacional de la Paz" por las Naciones Unidas, hecho que connota un remanso de emociones y llama a la no violencia. Hoy tomaré algunos caminos que nos puedan conducir a esa saludable palabra como es la paz. Sólo el amor nos lleva a ese destino. En griego el término "Filia" está motivada por razones prácticas; una, o ambas partes se benefician de la relación. "Sorgo": es el afecto natural que sienten los padres por sus hijos. "Xenia" significa hospitalidad, que era una práctica importante en la antigua Grecia. Era una amistad casi ritualizada formada entre un anfitrión y su huésped, de quien se esperaba recompensa únicamente con gratitud.



La importancia de este término de amor puede verse a través de toda la mitología griega en especial en las obras "La Ilíada" y "Odisea" de Homero. En este contexto filosófico, el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y comprensión del ser humano. En español la palabra amor deriva de (amor / amores) y actúa como importante facilitador de las relaciones interpersonales. Mahatma Gandhi dijo: "El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo". Si hablamos de la cultura de la paz, ésta consiste en valores, actitudes y compromisos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo, la negociación ya sea, entre personas, grupos o naciones.



Es fundamental, promover la cultura de la paz, por medio de la educación promover valores, comportamientos, que la propicien.



Hoy, nos vemos entristecidos por hechos vandálicos en las escuelas, conflicto de alumnos, padres. El Gabinete Interdisciplinario del Ministerio de Educación trabaja en la escuelas para prevenir la violencia. En los contenidos de aprendizajes prioritarios se trabaja interdisciplinariamente (con otras disciplinas) el tema de los valores. No olvidemos que la familia es la primera educadora y allí nacen estos valores, hoy ausentes. Cambiamos de escenario y observamos que muchos políticos, producen la agitación desmedida con sus adversarios, eso es ausencia de paz. La paz está basada en valores. Una escuela que no pone límites, no tiene valores, una familia que no tiene límites tampoco tiene valores. Este paradigma debería orientarse a metas como: "Promover el desarrollo económico y social sustentable, mediante la reducción de las desigualdades económicas, y sociales, erradicando la pobreza, y garantizando una seguridad alimentaria sostenible". "Cuando predominan la violencia y la guerra no se puede garantizar los derechos humanos, pero sin derechos humanos, no puede existir la cultura de la paz". También cabe señalar lo contrario, lo opuesto a la cultura de la paz son, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero. Los ingredientes más necesarios que requiere la paz son la compresión, la tolerancia y la solidaridad. Es prioritario aprender de nuestras diferencias que pueden enriquecer mediante el diálogo entre las civilizaciones y toda la humanidad. La paz se da en libertad e igualdad o no se da. No hay caminos para la paz, la paz es el camino y cómo no citar esta frase de Sergio Sinay (autor argentino del libro El apagón moral) "Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz".





