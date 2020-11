Enfrentar los cambios de vida que nos impone la pandemia deberá ser el tema central de todo encuentro, foro o congreso de líderes, que se vinculan en compromiso a dar respuesta a este fenómeno, por los problemas que enfrenta la población del mundo y en particular la de nuestro país. Si bien es cierto que se deben promover contenidos curriculares de todos los programas de formación desde Nivel Inicial hasta en las universidades para no detener el desarrollo del conocimiento en el aprendiz o estudiante, no es menos cierto que la prioridad ahora no pasa por estos, sino por los contenidos que en forma inminente se deben implementar para convivir con el flagelo que provoca el Covid 19 y que condiciona y angustia a todo ser humano. Hay una marcada tardanza de sobremanera en disponer su urgente aplicación, por lo que un aporte concreto en propuesta está presente para guía y orientación de ciudadanos, funcionarios, responsables de instituciones, ministerios y personas en general. Diseñamos una propuesta para que se tome conocimiento de cómo opera la Pedagogía Preventiva en sus avances como ciencia en el perfil del profesor. Este programa en forma ejemplar comenzó con la "Intervención Comunitaria'' que compromete al profesional de la educación con la comunidad y que comenzamos a poner en práctica desde el pasado año con el plan desarrollado para fortalecer la Educación en Argentina y particularmente en San Juan, que se implementó por primera vez ante las autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados "Medalla Milagrosa'', de Rivadavia. Allí fue oportuna una evaluación del Primer Seminario Provincial "El Pueblo es Actor de la Enseñanza'', que por Res. 844/19 se aprobara en la Comuna de Rawson-Concejo Deliberante- y que fue declarado de interés municipal realizándose el 9 de noviembre de 2019.



El dictado de los seminarios continúa vía Internet comunicándose por redes sociales 2020-2021 y su puesta a consideración de todo ciudadano y gobernante consta de los siguientes puntos:



A) Plantear el problema en resguardo de la persona en sus cuidados frente a la pandemia del Covid 19, que se adapte a diversos contextos sociales tanto a referentes vecinales comunitarios, familias y jóvenes ciudadanos para que se actúe en forma coordinada.



B) Explicar por diversas formas de qué manera se enfrenta la pandemia por Covid 19 en San Juan, según informes de científicos por los medios masivos de comunicación y cómo se resuelven desde la propuesta comunitaria coordinando acciones para hacer frente a tiempos de crisis donde se ve resentido el trabajo y vulnerada nuestra salud psicofísica.



C) Justificar por qué es importante que se conozca la circulación del virus Covid 19 para evitar su propagación, teniendo en cuenta las condiciones de vida de los distintos sectores de nuestra comunidad y ocupaciones laborales y personales.



D) Formular una propuesta de prevención a cumplir por gobernantes, funcionarios y ciudadanos, para que se dé a conocer por diversas vías y con un enfoque multidisciplinario por materias, áreas y disciplinas de formación. La propuesta de cuidados: 1- Para la casa. 2- Para la comunidad donde se vive. 3- Para toda institución y para tránsito permanente.

Por Mario Correa D'Amico

Profesor, filósofo, pedagogo y escritor