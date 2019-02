Las tasas que ponderan las variaciones del empleo en EEUU constituyen un dato clave en macroeconomía, para regular muchas variables, entre ellas y una de las más importantes, se encuentra la tasa de interés referencial en lo atinente a lo que es el sistema monetario. Este vínculo trascendental entre la situación del empleo con la tasa de interés en EEUU, hay que apuntar, lamentablemente, no es prioridad en la Argentina.



Sobre los datos de 2018 en EEUU, cabe las siguientes consideraciones en comparación con el empleo en general en Argentina: Se informó en EEUU que el año pasado la economía creó 2,6 millones de empleo, superando el ejercicio 2017. Pero, sin embargo, el desempleo aunque bajó en diciembre, se aprecia que en el año subió, porque vino a influir otra variable que es también decisiva para saber cuál es el estado y sentido general del empleo. Ésa otra variable es la denominada tasa de participación o actividad laboral, que al subir ostensiblemente en 2018, afectó el guarismo de la tasa del desempleo. La tasa de participación laboral mide las personas que estando sin empleo desean incorporase efectivamente al mercado de trabajo y que por lo tanto manifiestan que están buscando trabajo al menos en la última semana. Entonces, como la tasa de participación subió, es obvio que la tasa de desempleo debía subir porque la base del cálculo es mayor, amplificándose sustancialmente. En efecto, la tasa de participación en su última medición registro un 63%.



A su vez hay una categoría de personas que están más allá de la tasa de participación, ya que son aquellos que no teniendo empleo, además, ya no lo buscan. Sobre esta categoría algunos análisis de sesgo puramente economicista dominantes de base subjetivista, obvian su incidencia en el cuadro total del empleo, siendo central preguntarse el porqué pueden haber dejado de buscar trabajo. Porque este segmento dice mucho de si se empeora o no el camino hacia la meta del mayor o pleno empleo, por la magnitud de las personas que pueden estar comprendidas en esta categoría. Por eso si se toma a las personas marginadas del mercado de trabajo, resulta que la tasa de desempleo en EEUU trepa al 7,6. Con esta ultima variación metodológica vemos que se amplía el sentido negativo de la cifra del desempleo si se la computa ponderando cual fue el comportamiento de la tasa de participación laboral que influirá por carácter transitivo a su vez, en la magnitud de las personas que están directamente marginadas del mercado de trabajo.



En la comparación con Argentina llama la atención la diferencia en la tasa de participación laboral, ya que es mucho más alta en EEUU con un 63%, mientras que en nuestro país la tasa de actividad es de 46,4%. Con lo cual este es un tema que hay tener presente porque puede que, no sea totalmente satisfactorio un número a la baja en términos absolutos del desempleo, si se da sobre la base de un nivel de participación laboral baja, lo cual va estar indicando que, a su vez, hay una tasa alta de personas marginadas del mercado de trabajo. En este caso en EEUU se ha observado una mejor relación entre el desempleo de 3,9% y la tasa de participación del 63%. En Argentina esta relación es peor porque arroja un 9,0% de desempleo sobre una tasa de participación laboral del 45%. O sea, hay más personas marginadas por la más baja tasa de participación laboral que en EEUU. Esto se explica porque a veces ocurre que el desempleo sube, pero, no porque hay menos trabajo neto, sino, porque ha subido mucho la tasa de participación laboral, eso ha ocurrido en EEUU en el último semestre del 2018. Entonces lo que hay precaucionar analíticamente es ver las variables con sentido dialéctico para evitar la ponderación absoluta de una variable sobre las otras. Ya que lo que puede suceder es que tipifiquemos como evolución positiva el comportamiento de una variable en términos absolutos, pero que no lo sea con un procedimiento de interrelación total de las variables. Es lo que ha ocurrido en EEUU con la suba del desempleo, pero ha sido porque ha entrado mucha gente a la tasa de actividad laboral. Se morigera el dato negativo de suba en este caso.

Por el Dr. Mario Alfredo Luna y Fabián Alberto Nuñez.

Exmiembros del HCD Jáchal