En el primer capítulo titulado "La primera Guerra Mundial y los albores de la guerra civil internacional", se analizan sucesos como "La última guerra con neutrales"; "La Guerra civil mundial en Argentina"; "La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde", entre otros".



"Argentina no es un país neutral, está en contra de la guerra", se escuchó decir en varias oportunidades e incluso fue el título de un análisis periodístico en un diario nacional hace más de veinte años, casi como pretendiendo instalar definitivamente el rol de nuestro país desde 1914 hasta hoy. Y en el siglo XX se analizó muchas veces en distintos niveles ese rol de la República Argentina ante conflictos internacionales. No siempre quedó claro el porqué de la decisión que cada gobierno y el parlamento nacional decidían asumir. Pero los esquemas en política exterior planteados en las distintas oportunidades quedaron marcados por dos constantes en la vida diplomática de nuestro país, según los especialistas, el aislacionismo y el pacifismo.



El primer modelo, considerado "clásico de inserción", va del año 1862, con el comienzo de la presidencia de Bartolomé Mitre, a 1916, con Hipólito Yrigoyen que pone fin al predominio conservador de más de 40 años.



Se distinguen en este modelo dos periodos, el primero de 1862 a 1880, en el que encontramos la guerra del Paraguay, hecho trascendente en la política exterior argentina, y el llamado "modelo clásico", entre 1880 y 1916. Sin olvidar que en 1914, la primera Guerra Mundial encontró a Argentina en una actitud neutral que abordaron tanto los gobiernos conservadores como luego los radicales, poniendo sobre la mesa los principios "de cortesía internacional", y dando continuidad así a lazos esenciales en el ámbito comercial. Precisamente estos cautivantes temas clave en el devenir de nuestro país son analizados con brillantez literaria y mirada rigurosa y esclarecedora en el libro "Vae Neutris! Argentina y las guerras globales, desde 1914 hasta la actualidad. Un siglo sin neutralidad" (EDIUNC, UNCuyo, Mendoza, 2022), de Gerardo Tripolone. Sanjuanino, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y abogado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tripolone ha sido investigador visitante en The New School for Social Research (Nueva York), becado por Fulbright-Ministerio de Educación, y en el Ibero-Amerikanisches Institut (Berlín) por una beca del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico). Ex becario doctoral y posdoctoral, actualmente es investigador de Conicet y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ.



Según el prólogo de "Vae Neutris", explica el autor que la idea de escribirlo surgió "como una línea paralela de trabajo a partir de mi labor como becario y luego como investigador". En su conclusión final, el autor reconoce que "Vae Neutris" muestra "cómo impactó el fin de la neutralidad en la política, tanto interna como exterior de Argentina".

Luis Eduardo Meglioli

Periodista