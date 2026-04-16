La inteligencia artificial y la necesidad de configurar el actual sistema educativo

Compartir







La inteligencia artificial (IA) atraviesa hoy todos los aspectos de la vida cotidiana y la educación argentina no constituye una excepción. Su llegada a las aulas promete transformar profundamente los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, inaugurando un cambio de paradigma que obliga a repensar el rol docente y el sentido mismo del conocimiento escolar. Si antes los educadores enseñaban a pensar, ahora deberán enseñar a pensar a través de las nuevas tecnologías.

Este proceso no se limita a una innovación técnica. Por el contrario, plantea desafíos sociales, pedagógicos y éticos que interpelan al sistema educativo en su conjunto. La IA introduce herramientas capaces de personalizar aprendizajes, analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer nuevas formas de evaluación, pero también abre interrogantes sobre la autonomía del estudiante, la veracidad de los contenidos y el lugar del pensamiento crítico frente a algoritmos cada vez más influyentes.

A nivel internacional, países como Estonia y Corea del Sur avanzan con políticas públicas sostenidas que priorizan la capacitación docente como condición indispensable para integrar la IA en las escuelas. Allí, los planes educativos establecen que cada educador debe dominar estas herramientas antes de trasladarlas al aula. La premisa es clara: no hay innovación educativa sin formación docente.

En Argentina, en cambio, el proceso avanza de manera más heterogénea. Mientras algunas iniciativas privadas se posicionan como pioneras, el sistema enfrenta límites estructurales que condicionan el verdadero alcance de la tecnología. La falta de dispositivos digitales, la conectividad desigual y las diferencias en la formación docente determinan quiénes pueden aprovechar estas herramientas y quiénes quedan relegados.

En mayo de 2025, el Ministerio de Capital Humano impulsó un programa nacional para incorporar la IA en los niveles primario y secundario, basado en tres ejes: aplicación pedagógica, pensamiento crítico digital y desarrollo de competencias avanzadas en estudiantes mayores. Organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo Federal de Educación destacaron la iniciativa por su enfoque innovador y humanista. A ello se suman proyectos como HumanIA, que ya capacitaron a miles de docentes y se implementan en provincias como San Juan, articulados con planes de alfabetización educativa.