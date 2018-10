El especialista en educación de Singapur, Nagan Hoe Lee, durante el curso dictado en nuestra provincia.

En los nuevos paradigmas educativos pareciera que la palabra clave es "Innovación", es decir, la búsqueda de nuevas fórmulas para resolver mejor los viejos problemas (rendimiento) y para dar respuesta a los nuevos desafíos, es decir, los derivados de la sociedad digital. Por su enorme energía transformadora, podríamos llamarla "matriz digital" (lo que se enseña y aprende). Es decir contenidos, currículo, metodologías y didáctica. Así mismo, las evaluaciones con las que se valora, la visión que las nutre, (metas objetivos), el modelo de alumno y de la sociedad que responde. No existe una teoría que contenga todo el conocimiento acumulado para explicar el aprendizaje. Enmarcado dentro de esta búsqueda, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de su ministro Alejandro Finocchiaro, presentó el "Plan Nacional: Aprender Matemáticas" y expresó: "Vamos a implementar un método que denominamos "Matemáticas para la vida". Este plan nace después de los resultados de las pruebas "Aprender", donde se advertía que el 69% de los alumnos de 5º y 6º año, tenían dificultades para resolver operaciones matemáticas sencillas.



En columnas anteriores, me refería a este tema, expresando que dicha innovación contó con la aprobación del Consejo Federal de Educación, es decir, el órgano de la puesta de acuerdo de todos los ministros del país. En esta ocasión se aprobaron los indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios de Matemáticas 2030. Conocidos como NAP. Este plan disminuirá la cantidad de contenidos y apuntará a la aplicación práctica. Este plan nace de una premisa del modelo de Singapur, líder en todas las disciplinas en las pruebas internacionales con el lema "Enseñar menos y aprender más".



El docente no indicará ejercicios sino planteará problemas y los alumnos pensarán formas de solucionarlos. El maestro recapitulará lo realizado, aportará nueva información y establecerá relación con otros contenidos.



En 2019, los docentes recibirán un taller dictado por los formadores y será dispuesto en 6 clases, todas durante la jornada laboral. La reforma, disminuirá la cantidad de contenidos y apuntará a la aplicación práctica. En algunas provincias como San Juan ya se está trabajando en el tema. Hace poco más de un mes llegó desde Singapur Nagan Hoe Lee, quien dio talleres de actualización docente para maestros y profesores de nivel primario y secundario. En esa ocasión él expresaba: "Cada tema debe ser revisado e introducido al aumentar profundidad de un nivel al siguiente, lo que permite a los alumnos es consolidar los conceptos y habilidades aprendidos. El docente en Singapur no avanza hacia otros contenidos, sin estar seguro de que todos los alumnos dominan dicho tema. El método propone la pedagogía de "Conexiones" con otras disciplinas, pero también con la vida cotidiana. Pone énfasis en la forma de que los alumnos "Visualizan". Plantea también, la necesidad de desarrollar automatismo en todas las edades a través de la repetición de cálculos mentales. Sabemos que los tiempos políticos no son los mismos de la educación. Ella implica, procesos y la condición sería, la continuidad de las políticas en los diferentes gobiernos, hecho que no ocurre.



Muchas veces expresé la falta de un plan nacional que contemple un verdadero cambio de todo el sistema educativo en el país. Lo que se propone ahora es sólo un segmento, una disciplina, como matemáticas. Ella podrá según su aplicación por los docentes realizar conexiones con otras disciplinas. Esto llevará tiempo para que el alumno sea el centro del aprendizaje.



Por Yolanda Quiroga - Especialista en Educación.