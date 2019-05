Soldados norteamericanos en una de las habituales prácticas de desembarco.



Sigo pensando que es altamente improbable una intervención militar en Venezuela. A juzgar por lo que me han dicho que son conversaciones secretas entre Estados Unidos y funcionarios latinoamericanos, para resucitar un tratado interamericano de defensa mutua de 1947, ya no estoy tan dispuesto a apostar por la intervención.



Primero, la administración de Trump está incrementando su retórica luego del intento valiente pero infructuoso de la oposición venezolana, el 30 de abril, de provocar una rebelión militar. Yendo más allá de su punto de conversación anterior, "todas las opciones están sobre la mesa'', dijo el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.



Segundo, la administración de Trump puede estar cada vez más preocupada por no tomarse en serio sus votos para ayudar a derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Los votos de Trump de que expulsará a Maduro puede sonar pronto como sus afirmaciones vacías de que "México va a construir el muro''.



Trump, quien se preocupa muy poco por la democracia en Rusia, China, Turquía y la mayoría de los demás países, y cuyo interés en Venezuela es muy probable debido a su deseo de ganar los votos cubanoamericanos y venezolanos de Florida en las elecciones de 2020, puede ser presionado por algunos de sus ayudantes para tomar acción militar en Venezuela.



Tercero, los diplomáticos latinoamericanos me dicen que hay discusiones privadas en curso dentro de la Organización de los Estados Americanos para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 17 países de 1947 (TIAR), también conocido como el Tratado de Río. Su punto clave es que un ataque contra cualquier país miembro es un ataque contra todos sus países miembros.



Los miembros actuales del TIAR incluyen los EEUU, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Venezuela, Bolivia y Nicaragua, gobernados por la izquierda, dejaron el tratado a principios de esta década.



Si bien prácticamente todos los miembros existentes del TIAR ya han dicho que están en contra de una intervención militar extranjera en Venezuela, no está claro qué pasaría si millones más de venezolanos huyeran a los países vecinos. El impacto "desestabilizador'' en las economías de Brasil y Colombia, desencadenaría crecientes pedidos para una intervención militar.



Cuarto, una rebelión militar para restaurar la democracia en Venezuela puede ser más difícil ahora después de que la administración Trump cometió el error al revelar los nombres de los tres principales funcionarios venezolanos, incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a quien el secretario prometió secretamente que se volvería contra Maduro el 30 de abril.



¿Por qué sigo pensando que una intervención militar en Venezuela es poco probable?



Porque mientras que los partidarios de la Casa Blanca pueden apoyar esa opción, el Departamento de Defensa no está interesado en eso. Muchos en el ejército estadounidense temen que sea fácil atacar a Venezuela, pero no sería fácil salir. Además, si el interés principal de Trump en Venezuela es ganar la Florida el próximo año, el mejor escenario para él puede ser mantener el status quo (conversaciones duras, no acciones militares) hasta al menos después de las elecciones.

Por Andrés Oppenheimer

Columnista de The Miami Herald y nuevo Herald, Miami, EEUU.