Hoy la evaluación adquiere un nuevo sentido superior a la mera recolección de datos. Aparece como pieza clave, imprescindible para que el docente preste la ayuda necesaria al alumno y en consecuencia, pueda valorar las transformaciones que se han producido. Es útil para que cada institución, disponer de información relevante, con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y así, tomar decisiones al respecto.



Es importante transitar de una evaluación del aprendizaje, a una evaluación para el aprendizaje. Buscando de esta manera, un verdadero equilibrio. Se trata de una evaluación formativa, continúa, integral centrada en procesos.



El sistema de evaluación debe articular los distintos niveles de la educación e integrarlos. En fechas próximas se realizará el "Operativo Nacional "Aprender 2019'' El mismo se desarrollará en forma "Censal'' (en todas las secciones de todos los establecimientos educativos). Los alumnos que rendirán corresponden al 6to año, nivel secundario, tanto de modalidad Técnica, como Orientada y Artística de Gestión Estatal y Privada. Se evaluará en dos áreas: Lengua y Matemáticas. Además los directivos como así también los alumnos completarán un cuestionario de contexto. Este operativo, se llevará a cabo en todo el territorio nacional el día 3 de setiembre 2019. Por otra parte, la provincia participará también del Operativo Nacional "Aprender 2019''. Serán para alumnos de 6to año de nivel secundario del Operativo Censal. Se seleccionarán 5 establecimientos por el Ministerio de Educación de la Nación. Los alumnos serán evaluados además de las Áreas Lengua y Matemáticas, Formación Ética y Ciudadana y Ciencias Naturales. Este se realizará el día 4 de setiembre 2019.



Otra evaluación, será el Operativo "Aprender ERCE'' (Proyecto de Evaluación Educativo realizado por la UNESCO). Tiene como objetivo obtener información sobre los logros de aprendizaje de los alumnos de América Latina y el Caribe. Participarán de estas pruebas, los alumnos de 3ero y 6to grados de nivel primario. Ellos rendirán sobre las áreas Lectura, Escritura y Matemáticas. Así mismo, responderán los alumnos, un cuestionario. Por otra parte, los alumnos de 6to año seleccionados por el Organismo Internacional participarán de pruebas de Ciencias Naturales y un módulo de Innovación. También deberán responder un cuestionario específico para familias, con preguntas sobre costumbre del hogar y hábitos de estudio. Las escuelas participantes serán: Colegio Santa Rosa de Lima, Esc. Marcelino Guardiola, Manuel Antequeda y Provincia de Neuquén. Los días a realizarse serán 24 y 25 de septiembre próximos.



Otro tema muy discutido es la autoevaluación que sería conveniente incorporarla desde el mismo momento en que el alumno comienza a realizar una tarea o actividad. Es conveniente hacerlo e incluirlo como hábito. De hecho, esta actitud de juzgar lo que estamos haciendo surge espontáneamente en aquello que no tiene lugar en el contexto escolar. Es necesario reflexionar acerca de cuál es la concepción en relación a la evaluación y su vinculación con los proyectos educativos institucionales. Si bien es cierto, son importantes las evaluaciones que se vienen realizando como el "Operativo Aprender'' y "Operativo Enseñar'', no deja de preocupar que estas etapas de evaluación no estén incluidas dentro de un "Plan Nacional Educativo''. Y hoy lamentablemente no escuchamos a las futuras fórmulas presidenciales, mencionar sus proyectos o programas sobre "Educación'' Sin comprender como dice Facundo Manes "Necesitamos poner a la educación como prioridad de la sociedad. Si la sociedad no reclama, no podemos exigir a un sector que solucione el problema. No hay "Futuro'' en un país, que no tenga educación de calidad.



Por Yolanda Quiroga

Especialista en Educación.