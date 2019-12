El denominado eje Cívico - Cultural - Recreativo es una obra aprobada por los sanjuaninos. Esto se puede notar al ver la concurrencia a los distintos sitios creados o refaccionados como paseos públicos que forman parte de esta temática. Son miles las personas, entre niños, jóvenes y familias, que llegan a toda hora para disfrutar de los nuevos espacios en el Parque de Mayo, Plaza del Bicentenario el paseo del Centro Tecnológico Educativo "Infinito por Descubrir'' y demás espacios adyacentes. Cabe recordar que las obras todavía no se terminan, según información oficial. Sin embargo, este diario, luego de un relevamiento en la zona y un sondeo entre los transeúntes, llegó a la conclusión de que la población en general aprueba estos nuevos lugares y señala distintos aspectos que le hacen falta para que sea una obra completa. En ese sentido, los detalles a tener en cuenta en la obra fina de este eje son: rampas de ingreso y egreso en la zona donde estaba el velódromo y donde haga falta. También mayor iluminación con tecnología led en el Parque de Mayo, como también reflectores que bañen de luz toda la zona. Otra de las propuestas de los lectores es la colocación de más sanitarios en la zona, donde la gente no sólo va a descansar y recrearse, sino que hace caminatas y entrenamientos. También multiplicar los bebederos; emparejar el terreno en la parte nueva que limitan con la avenida 25 de Mayo y Urquiza, debido a que se forman lagunas cuando se riega. Los sanjuaninos también están pendientes de la seguridad, por eso, más allá de la presencia policial, piden cámaras de vigilancia en la zona y control antivándalos.



Ante estos pedidos, el director de Arquitectura, Marcelo Scalia, dijo estar agradecido por el interés de los sanjuaninos en aportar ideas para mejorar todas las obras. Y, es que todavía no está concluidas, sino que falta mucho por llevar a cabo. En el aspecto iluminación, el funcionario dijo que el parque de Mayo tendrá una iluminación renovada, con la temática de los demás espacios. También está proyectado ampliar la zona comprendida entre la avenida Libertador y calle Laprida. Con las mismas características de la parte Oeste, recientemente habilitadas y a la que todavía faltan obras por hacer, entre ellas, las solicitadas rampas. Precisamente, en esa zona está un edificio, pero no habilitado que será la confitería. Un espacio semi público que será licitado y que tendrá sanitarios para que los visitantes puedan usarlos. El eje en el que se trabaja tendrá sanitarios en distintas zonas que están proyectados. Uno de ellos ya está en servicio en el espacio Infinito por Descubrir y otro que se construirá en el Parque Belgrano. El terreno del sector Oeste del parque será nivelado para que no tengan pozos y no se formen lagunas. En esa zona se está poniendo a punto el riego. Mientras que el edificio del Museo de la Memoria Urbana ya está en un 99% de obra construida y solo falta entregarla a la Municipalidad de la Capital. "Faltan muchas obras gruesas y finas por hacer todavía. Pero, se irán haciendo en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta la situación económica que vive el país'', aseguró el funcionario.

