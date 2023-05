El proyecto "Los sapitos" en el norte de San Juan es el yacimiento de litio en el que tiene fundadas esperanza la provincia para ingresar en la explotación de este mineral.



La directora global de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la minera australiana Allkem, Karen Vizental, destacó hoy que para la Argentina "el tamaño de la oportunidad es enorme" para desarrollar sus reservas de litio, lo que permitirá al país exportaciones por U$S 10.000 millones al año hacia 2030 sólo de ese mineral estratégico.Vizental participó del denominado Día de la Argentina en el marco de la exposición Arminera que se desarrolló en La Rural de Buenos Aires, en un evento que reunió a representantes de los gobiernos provinciales, la sociedad civil y las empresas. La australiana Allkem es titular del proyecto de litio Olaroz, en la provincia de Jujuy, uno de los dos en operaciones que tiene la Argentina junto al de la estadounidense Livent en Catamarca, y que acaban de anunciar su fusión a nivel global para conformar una nueva compañía. "El tamaño de la oportunidad es enorme, Argentina con dos proyectos en producción y que exportan, y otros dos próximos a producir, permite anticipar el camino de una multiplicidad de proyectos que requerirán inversiones por arriba de los U$S 7.000 millones" hasta fines de la década. Vizental reseñó que esos dos proyectos en producción exportan en la actualidad unos U$S 700 millones al año y que "pueden llegar a los 10.000 millones al 2030 sólo en litio y poniendo en marcha apenas 15 de los proyectos que atraviesan distintas fases de desarrollo".

Por Agencia Télam

Lula le pidió al FMI que le dé tiempo a la Argentina



El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da SIlva, reveló que le pidió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, "darle tiempo" a la Argentina para cumplir los compromisos financieros con el organismo de manera que pueda recuperarse económicamente, durante el encuentro mantenido este sábado en Japón. "Le pedí a la directora del FMI que tuviera comprensión de que Argentina después de la pandemia tuvo una sequía que destruyó el 25% de su producción agrícola y eso pesa mucho. Le dije que si Argentina no tenía condiciones ahora no era necesario presionarla. Hay que darle un tiempo a la Argentina para que se recupere. Espero que lo haya comprendido", aseguró Lula en conferencia de prensa en Hiroshima, Japón, tras participar como invitado de la cumbre del Grupo de los 7 (G-7).



Lula colocó la recuperación de Argentina como uno de los pilares del comercio internacional de Brasil y reiteró que está negociando un auxilio para Argentina con el Nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de fomento de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuya titular es la exmandataria Dilma Rousseff. En ese marco, sostuvo que uno de sus principales objetivos internacionales es desdolarizar el comercio internacional y defendió una moneda común para negociar el comercio exterior en Sudamérica y una moneda como el euro entre los BRICS.

Por Agencia Télam