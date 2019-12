La situación del mundo actual produce un impacto muy importante, no sólo en los aspectos que hacen a la producción o a la economía, sino también en lo educativo político y cultural. Pero sin duda, las expresiones más significativas que la educación debe considerar son la economía en redes, mayor competitividad, comunicaciones instantáneas, economía global y el surgimiento de industrias basadas en las tecnologías. Por ello, las "Escuelas Inteligentes" (David Perkins) deben lograr acrecentar las competencias profesionales de sus docentes y comunidad educativa. Los nuevos paradigmas implican cambios básicamente desde la educación. Diciembre es mes de balance, hoy reflexionamos sobre la política educativas de San Juan contenida en el "Plan Provincial basado en capacidades y competencias". Al respecto, como lo señala el ministro de Educación de la Provincia, Felipe de los Ríos, hoy la mirada está puesta en la sociedad del conocimiento. Tiene un sistema educativo que va más allá de nivel inicial y hasta el nivel superior no universitario y tiene la oportunidad de una educación asistemática (algo que no lleva un orden) como "Infinito por descubrir" y en poco tiempo habrá una plataforma digital accesible a todos los sanjuaninos para el aprendizaje de por lo menos tres idiomas necesarios y acorde a la integración con el "Túnel de Agua Negra". Ello permitirá una sociedad que poco a poco pueda mitigar el concepto de pobreza.



El Ministerio de Educación tiene dos miradas: mejorar hacia adentro el sistema escolar con la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta, no como fin. Por otra parte, fortalecer el concepto de valores formando un ciudadano comprometido consigo mismo, y con el otro, solidario. No puede existir igualdad si no hay inclusión pero de calidad, incorporando el esfuerzo, valor por el estudio y como meta capacidades, saber cómo aprendo, aprender a aprender, y aprender a emprender.



Estos son los desafíos del "Plan Provincial". Se está trabajando con los gremios docentes a fin de instrumentar "El profesor por Cargo" que se aplicará a partir del próximo año en siete escuelas de nivel secundario. Se instrumentó en un 72% la actualización docente en "Secuencias Didácticas" (articuladas con todas las disciplinas) y unido a contenidos transversales y evaluación por proyectos. Todos los docentes deben actualizarse en esta temática y módulos que contiene el plan provincial. En otro eje fundamental del "Plan Provincial" fue la capacitación de 8.000 docentes en las TICS. Además 3.000 alumnos con desarrollo de compañías que se construyen con el emprendedurismo. Otro tema fundamental, fue la actualización docente en "Liderazgo Académico" realizado conjuntamente con la "Fundación Banco San Juan, donde ya pasaron por la Universidad de San Andrés 342 instituciones. Se generaron políticas con los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, como cuidado de la salud, Educación Sexual Integral, ambiente entre otros y actualización de protocolos mediante sus respectivas resoluciones. Se incorporaron 800 cargos de nivel inicial, y una veintena de cargos supervisivos. Se editó el libro para todas las escuelas de la provincia "San Juan y yo" y con un QR, a fin de profundizar el conocimiento de los chicos con necesidades especiales.



Debemos tener en cuenta que 2019 fue un año difícil para toda la sociedad argentina, con ajustes desde Nación en Educación, Ciencia y Tecnología. Se suprimieron programas nacionales como CAJ ( Centro de Actividades Juveniles) y CAI ( Centro de Actividades Infantiles) cuyos montos hoy debe asumirlos la provincia. Pero a pesar de ello, San Juan, tiene logros muy importantes en la instrumentación de su política educativa.