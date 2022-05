Argentina está entre los 5 lugares de la tierra con mayores hallazgos de fósiles

de dinosaurios.

Cinco localidades se posicionaron como centros de hallazgo de restos óseos de animales que vivieron entre 250 y 65 millones de años atrás. Bestias de 30, 40 y hasta 50 metros de largo vagaban por vastas llanuras terrestres hace más de 65 millones de años. Son los dinosaurios, que con cada nueva película o descubrimientos fósiles vuelven a cobrar vida en la imaginación de niños, adultos y todos los fanáticos de la vida prehistórica.



Se conocen alrededor de 1.000 géneros diferentes de dinosaurios. Actualmente no podemos medir el tamaño de las poblaciones de estos extintos animales pero sí identificar en qué lugares de la Tierra habitaban, de acuerdo a donde más restos óseos de dinosaurios se han descubierto. Abundantes huesos fósiles, dientes, huellas y otras pruebas sólidas han revelado que la Tierra fue el dominio de los dinosaurios durante al menos 230 millones de años. Pero hasta ahora, no se ha encontrado ni un solo rastro de restos de dinosaurios en rocas de menos de 65 millones de años. En ese momento, cuando el período Cretácico dio paso al Paleógeno, parece que todos los dinosaurios no aviares de repente dejaron de existir. Los bosques antiguos parecen haberse incendiado en gran parte del planeta. En total, este evento de extinción masiva se cobró tres cuartas partes de la vida en la Tierra, según los científicos.



1-Oxfordshire, Reino Unido



Oxfordshire es un tesoro de fósiles de dinosaurios. De hecho es el lugar donde más se han descubierto, incluido el primer dinosaurio carnívoro llamado Megalosaurio en 1676. El condado de Oxfordshire fue el hogar de algunos de los hallazgos más en el estudio de la paleontología. Los dinosaurios habitaron el paisaje local desde la parte media y alta del Jurásico, hace entre 170 y 150 millones de años. Prosperaron en una masa de tierra que se extendía desde Oxfordshire hasta Londres y Bélgica. "El dinosaurio más antiguo del que tenemos un registro adecuado se encuentra en la Historia natural de Oxfordshire de Robert Plot, que se publicó en 1677, y en el que ilustró lo que ahora reconoceríamos como el final de un hueso de la extremidad de un dinosaurio", dijo el profesor Jim Kennedy, director del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford.



2- Los Barreales, Neuquén, Argentina



Parece un paisaje marciano, con un desierto rojizo de sierras y mesetas junto a un lago que se esfuma en el horizonte. Hace millones de años fue el hogar de criaturas gigantes: los dinosaurios. Paleontólogos argentinos y de otros países del mundo buscan restos fósiles en este ecosistema completo petrificado.



Se trata de la zona de Los Barreales, en Neuquén, Patagonia Argentina. Esta región, que guarda la mayor colección paleontológica de Sudamérica tiene como tesoro oculto las huellas del pasado que aparecen a cada paso. Allí existe una ventana al pasado cretácico que puede visitarse todo el año. Esa ventana se llama Proyecto Dino, a 90 kilómetros de la capital homónima de Neuquén. Aquí se han hallado más de treinta tipos nuevos de dinosaurios, con 1.500 piezas de fósiles de vertebrados y más de 400 restos de vegetales de entre 90 y 100 millones de años de antigüedad.



3- Hell Creek, Montana, Estados Unidos



Las "tierras baldías" de una zona del noreste de Montana proporcionan un "laboratorio al aire libre" en el que explorar restos fósiles de dinosaurios se convierte en una gran aventura y el sueño de cualquier paleontólogo.



Se la conoce como Formación Hell Creek y es una fuente altamente fosilífera expuesta principalmente en tierras estatales y federales y compuesta de arcillas de agua dulce, lutitas y areniscas depositadas durante la última parte del Cretácico. La formación ha producido importantes conjuntos de invertebrados, plantas, mamíferos, peces, reptiles y anfibios, proporcionando un inventario impresionante que incluye dinosaurios como el Tyrannosaurus y Triceratops.



4- Zrigat, Marruecos



Una nueva tierra que promete más descubrimientos increíbles sobre la vida de los dinosaurios se sitúa en Zrigat, Marruecos. En 2020, en el sureste de Marruecos, un equipo internacional de paleontólogos descubrió los restos del primer dinosaurio acuático conocido en el mundo, "Spinosaurus aegyptiacus", que se dice que vivió durante la era del Cretácico, hace unos 100 millones de años. Los nuevos fósiles del espinosaurio marroquí, descubiertos en el yacimiento de Zrigat, ubicado a unos 30 km de la ciudad de Erfoud, "ofrecen la evidencia más sólida hasta la fecha sobre un dinosaurio capaz de vivir y cazar en un medio acuático", dijo el profesor Samir Zouhri, de la Facultad de Ciencias de Ain Chock en Casablanca. Los investigadores pertenecen a la Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos), la Universidad Mercy (EE. UU.), la Universidad de Portsmouth (Inglaterra) y el Museo de Ciencias Naturales de Milán (Italia).



5- Ganzhou, China



Uno de los sitios que también más promete en descubrimientos de nuevos fósiles de dinosaurios se sitúa en la provincia de Ganzhou, China. Allí expertos paleontólogos locales anunciaron el año pasado el descubrimiento de un embrión de dinosaurio perfectamente conservado que se preparaba para nacer de su huevo, como una gallina.



Los investigadores estiman el embrión tiene al menos 66 millones de años. Se cree que es un dinosaurio terópodo desdentado, u oviraptorosaurio, y ha sido llamado Baby Yingliang. El investigador Fion Waisum Ma dijo que es "el mejor embrión de dinosaurio jamás encontrado en la historia".



Fósiles de dinosaurios

Se denomina fósiles de dinosaurio a todos aquellos restos de estos animales que han llegado hasta nuestros días en forma de restos, en mejor o peor estado de conservación. La mayoría de los fósiles corresponden a huesos de dinosaurio pero también podemos encontrar, entre otras clasificaciones, huevos de estos animales o sus dientes. Las icnitas o pisadas también se consideran fósiles, aunque se encuentran en menor medida.



Durante los dos siglos transcurridos desde la identificación de los primeros huesos en Inglaterra, se han desenterrado casi 11.000 fósiles de dinosaurios en todo el mundo, dos tercios de ellos en América del Norte y en Europa. La mayoría de los descubrimientos han tenido lugar en los países de origen de los paleontólogos; la facilidad del acceso para desarrollar el trabajo de campo ha conllevado una concentración de hallazgos en las zonas más transitadas.