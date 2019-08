"Sólo espero que como hombres y mujeres de bien no nos equivoquemos cuando tengamos en nuestras manos la enorme responsabilidad de elegir el futuro de nuestro país como Nación libre y soberana.''



En momentos tan inciertos como el que nos toca vivir, nos rasgamos las vestiduras y buscamos encontrar responsables en el gobierno de turno o en sus antecesores, cuando nos deberíamos dar cuenta que nosotros somos los únicos que hemos provocado esta situación.



Somos los únicos responsables en dejar que gobernantes de turno se crean nuestros dueños, nuestros amos cuando en realidad sólo son nuestros representantes y si están en el gobierno es porque fueron elegidos por la mayoría para que gobiernen los destinos de nuestro país. Muchos de estos señores traicionando sus ideales y principios a cambio de una cuotita de poder o de figuración dejan de lado lo que el pueblo siente o pretende sólo por obtener rédito personal, traicionado a su partido y lo que es peor traicionando al ciudadano que lo eligió para que lo represente.



Somos una sociedad sumisa y adormecida, que no reacciona y que se deja avasallar, dejándose llevar como mansos corderitos al matadero. También somos responsables de que algunos "señores'' devenidos en líderes sindicales se crean dueños de la verdad y paralicen el país cuando se les venga en gana incitando a cortar calles o manifestandose en lugares públicos.



Hemos permitido que sigan usando fondos públicos y ante las pruebas nos conformamos con la frase tan común en estos últimos tiempos: "si, seguro que robó, pero hizo'', cuando lo correcto es que se haga sin quedarse con un solo centavo que le pertenece al pueblo.



Permitimos la manipulen de las leyes en beneficio de quienes ostentan el poder para que se eternicen en su puesto y nos olvidamos de nuestra historia, nuestro pasado, de lo que le costó a hombres y mujeres del ayer conseguir una Patria libre y soberana.



No hemos aprendido nunca a vivir en democracia y somos responsables de confundir libertad con libertinaje y gobierno con estado. No les hemos enseñado a nuestros hijos que todo en la vida cuesta, para algunos más, para otros menos, pero todo tiene su costo, su esfuerzo y sacrificio. Vemos que a muchos nos cuesta leer y escribir nuestro idioma, sin embargo dejamos que nos pretendan, versito de inclusión de por medio, reconocer un "lenguaje inclusivo'', que para mí gusto personal nos hace ver ante el mundo más estúpidos de lo que ya nos ven.



Somos responsables de que no se modifiquen las leyes o se hagan cumplir las actuales beneficiando muchas veces a menores que no se los puede enviar a trabajar porque ya se lo cataloga como maltrato o explotación infantil, responsables de que entren por una puerta y salgan por otra de una comisaría cuando estos menores delinquen, porque la ley los ampara o algún juez benévolo lo considera justo, sin molestarse en pensar el daño que pueden haber causado a las víctimas de sus delitos o los daños que seguirán causando amparados en su minoría de edad. No nos comprometernos como vecinos, cuando no cuidamos nuestras calles, nuestras veredas, la limpieza, la seguridad, cuando vemos un hecho delictivo y miramos para otro lado como si estuviésemos exento de que algo similar nos pueda suceder. Hemos perdido valores esenciales en toda sociedad, responsables de permitir que la justicia no sea justa e igual para todos.



(*) [email protected]