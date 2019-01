"Vayan a cualquier show y se encontrarán con un bosque de brazos sosteniendo celulares y bloqueando la visión...".





La realidad es que los espectadores de shows y asistentes a cualquier tipo de evento en vivo están cansados del uso que el resto de los participantes hacen de sus teléfonos celulares durante estos acontecimientos y la mayoría apoyaría medidas para reducirlo. Así lo demuestra un estudio reciente realizado por Eventbrite a más de 2.000 adultos argentinos que han asistido a un evento pago durante 2018.



Una nueva investigación realizada por la plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos, confirmó que la mayoría de los adultos argentinos encuestados respalda medidas para controlar el uso de teléfonos celulares durante espectáculos, ya que esto podría mejorar su propia experiencia y la del resto de los asistentes. Entre las formas de restringir el uso de móviles más elegidas estuvieron: hacer un llamado de atención con el fin de que las personas hagan un uso más discreto del celular (41%), controlar in situ situaciones en las que se esté abusando de las grabaciones (17 %) o crear "zonas restringidas" (13 %).



No solo implica el hecho de grabar o tomar una foto en el momento, sino también aquellos valiosos minutos que cada persona destina a editar y subir el contenido a las redes sociales y a responder comentarios. Ese tiempo los pone en riesgo de perderse partes importantes del evento por tener el foco en la pantalla.



Son muchos los que se sienten irritados cuando otros están tomando fotos o videos constantemente durante un show en vivo, es el 70% el que quiere minimizar las interrupciones pero la mitad de ellos también admite que suele tomar fotos durante el evento.



El 65 % dijo que usar su teléfono para capturar imágenes durante un evento podría hacerles sentir que se están perdiendo el evento en sí. Sin embargo, más de un tercio estuvo de acuerdo en que tomar fotos o videos es parte importante de la experiencia en vivo.



"Vayan a cualquier show y se encontrarán con un bosque de brazos sosteniendo celulares y bloqueando la capacidad de visión de los demás, por ese motivo las personas que están detrás se sienten irritadas", agrega Beatriz Oliveira, Jefa de Marketing de Eventbrite para Latinoamérica.



Algunos artistas como Adele, Alicia Keys y Prince, han pedido a sus seguidores que vivan el momento y se abstengan de usar sus teléfonos. En algunos casos, los músicos han contratado servicios como la inclusión de inhibidores de señal para que su performance no se vea afectada.



Andrés Calamaro es uno de los artistas locales que se encuentra fehacientemente en contra de la "epidemia" del uso de celulares en shows en vivo. El artista compartió en redes su opinión al respecto: "(...) cuando la audiencia no ofrece sus orejas y sus ojos a aquello que transcurre sobre el escenario. Confirmamos entonces que la epidemia de teléfonos móviles en los conciertos no hace sino deteriorar la buena comunicación entre artistas y público. En otras palabras, transitar un recital con el teléfono en alto es tirar el dinero, desperdiciar un espacio irrepetible ya que no hay dos conciertos iguales".



Ojalá esta investigación proporcione un punto de partida para iniciar una discusión saludable sobre cómo podemos asegurarnos de disfrutar al máximo de los espectáculos, ya sea con o sin nuestros teléfonos.

Por Denise Corvini Account Executive

[email protected]