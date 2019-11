Así diría nuestro recordado cantor y poeta Atahualpa Yupanqui. Se han conocido algunas novedades y comenzaron a correr versiones sobre la forma de gestión que se viene y sus protagonistas. La semana pasada comenzamos una serie de notas que pretende describir el punto de la curva de poder en que quedó cada figura en el país y San Juan. Hoy continuaremos la tarea acompañándola con las últimas noticias. Recién empieza el recambio y aún no se establece la relación entre el nuevo oficialismo y la nueva oposición. Se trata de dos amplios frentes por más que uno de ellos parezca que no lo es. Debemos ser prudentes hasta que se muestren señales más claras o anuncios oficiales sobre el futuro, no obstante el viernes circuló una lista que parece bastante confiable sobre los principales nombres que acompañarían a Alberto Fernández. Santiago Cafiero Jefe de Gabinete, habría Ministerio de Economía con titularidad de Matías Kulfas, Felipe Solá sería Canciller. De confirmarse, traerían tranquilidad Guillermo Nielsen en Finanzas y Martín Redrado en el Banco Central, Florencio Randazzo en Obras Públicas y Daniel Arroyo en Acción Social. En lo que refiere a San Juan, nadie ha desmentido lo de Alberto Hensel en Minería. Por otra parte, el único miembro de La Cámpora que aparece en cargos altos sería Wado de Pedro en Interior. Volvería a Salud Ginés González García quien supo tener muy buenas relaciones con nuestra provincia. Al difícil Ministerio de Trabajo, sector en el que se necesitan grandes reformas, iría Claudio Morani y a Producción Gabriel Kattopodis. Falta saber cuáles serán las competencias de cada oficina ya que, por ejemplo, existirían a la vez los Ministerios de Economía, Producción, Energía, Minería, Obras Públicas y Transporte. Una crítica que se hizo a la formación de Macri fue justamente la independencia de varias áreas que supieron ser Secretarías del Ministerio de Economía. Como se entiende que una decisión de alguna de ellas influye necesariamente en el conjunto de la macro, ciertos expertos indicaban la necesidad de una sola firma para autorizar el movimiento de esas variables. Por ahora da la impresión que todo seguiría más o menos como estaba y que el futuro Ministro de Economía cambiaría de nombre pero no de funciones. Dicho esto, continuamos con nuestra tarea inicial de analizar cómo quedaron las posiciones. El Congreso: ¿Se unirán los dos bloques del justicialismo en el Senado para ser primera minoría? Por el momento no hay señales, el bloque que supo conducir Miguel Ángel Pichetto quedó en manos del cordobés Carlos Caserio a quien nadie parece interesado en consultar. Pichetto: Afirmó haber cortado amarras con el frente del PJ y ratificó su permanencia en Cambiemos. Habrá que ver si sigue teniendo influencia entre sus ex compañeros y si es verdad que hubo un sector de justicialistas que lo acompañó. Los números parecen darle la razón. Cambiemos sumó dos millones de votos luego de las PASO y seguramente fueron astillas de distintos troncos.



Macri: Fue el primero en entregar una señal fuerte desde el discurso y la acción. ‘Hay Macri para rato‘ dijo a los apóstoles de la religión del Sí se puede. Se declaró líder de la oposición con 40% de los votos, más de lo que obtuvo ninguna primera minoría desde el inicio de la democracia. Hasta se lo ve tan relajado como si hubiera ganado. Sabe que el reparto de diputados y senadores es más favorable que antes en el Congreso y que ese número lo convierte en interlocutor imprescindible tanto para aprobar leyes como para bloquearlas. Convocó rápido a una reunión amplia en el CCK, una especia de reordenamiento de la retaguardia. Alberto: Las señales de desdén de Trump y de Bolzonaro, uno con el gesto de demorar varios días el saludo protocolar y el segundo a lo bestia anunciando traslados de fábricas a Brasil que luego fueron desmentidos, son importantes aunque resulten antipáticas. Trump preside el país que es principal inversor del FMI que todavía retiene 5.700 millones de dólares del préstamo acordado y el otro es nuestro principal comprador y socio del Mercosur. ¿Se volverá a preferir alianzas con países del cuarto mundo? Eso se verá con el nivel de visitantes, tanto en cantidad como en calidad en el acto de asunción el próximo 10 de diciembre. ¿Será invitado Maduro? ¿Asistirá para dar el abrazo del oso? Graciela Caselles: Merece un párrafo especial (ver foto). La actual diputada nacional comenzará a cumplir su cuarto mandato consecutivo. Nunca habló. Seguramente tendrá muchas virtudes, pero nadie las conoce, su discreción ha superado la que se atribuye a los espías.

El bloquismo, aliado incondicional al PJ local, ha sabido premiar la lealtad, como cuando la legislatura consagró senador a don Francisco Gil en tiempos de Leopoldo Bravo, pero, ¿dieciséis años? Demasiado para tan silencioso desempeño. No es por ausencia de figuras jóvenes y capaces como las del Presidente de la Convención Luis Rueda de quien se elogia su cintura política y constancia en la acción. ¿Motivos? Un profundo misterio, pero la historia dirá que representó a San Juan más que ningún otro en la Cámara Baja.