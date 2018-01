En nuestros tiempos resulta complejo incorporar al campo educativo innovaciones cuya denominación institucional cuadren con los mismos contenidos expresados para las disciplinas que se dictan en los centros de formación respecto a las normativas vigentes del ámbito educativo. No obstante realizar la tentativa es meritorio de quien entiende que la educación debe ajustarse a los tiempos cambiantes del conocimiento y sus avances como también tener en cuenta las titulaciones y sus competencias respectivas. Es por ello que en el intento de lograr estos cambios de vanguardia hemos diseñado un instituto que contenga no sólo afinidad en sus criterios pedagógicos como se logró con el aditamento "integral" para el mencionado Nuevo Estudio Integral, sino que además por su connotación responde en un todo pertinente al carácter formativo de su modalidad como lo es para la formación artística.



Tal es así que se inicia la Carpeta con el trámite respectivo para la Autorización del NEI, como un Instituto de Formación Artística, contando con SMI Servicio de Asistencia Médica para sus concurrentes en Educación Privada.



Al solicitarse su Autorización a partir del 2016, la enseñanza que se brinda se corresponde con la promoción de alumnos que alcancen jerarquización como profesionales de la educación para la docencia, instrucción y profesión en el Área de la Filosofía Integral, Artística, Danzas, Ética y Pedagogía Social. Los contenidos fundamentales de los planes de estudios están orientados al aprendizaje de diversas disciplinas integradas según las áreas mencionadas y en formación. El Instituto funciona desde el 4 de abril de 2016 -fecha de fundación y apertura- por su propietario, cuerpo docente y representantes de padres y alumnos, habiendo sido presentado en la Comunidad Educativa el 19 de mayo del mismo año, según consta en Acta respectiva.



Su director como profesor de Filosofía y Pedagogía, competente desde hace más de 30 años para ambas áreas donde la primera, la Estética o Filosofía del Arte es una de las ramas fundamentales de la cual dependen todas las disciplinas artísticas y además las fundamenta no siendo el origen ninguna otra materia, ha sostenido que el eje fundamental del instituto está contenido por la ciencia Filosofía y sus ramas: La Estética y Filosofía del Arte de la que se desprenden todas las disciplinas artísticas y que las certificaciones que prevé están expresamente contempladas o articuladas con la Ley 147-H- como disciplinas u orientaciones y por demás tienen un carácter innovador por lo que Educación Privada del Ministerio de Educación debe admitir el carácter del Instituto como No Formal privativo de su Propietario como Enseñante Profesional del Área de Formación Artística (Modalidad Filosofía del Arte y Estética) y la nueva disciplina pedagógica creada por extensión de su investigación propia: Artística Integrada, válidas estas como referentes a la Formación Artística como Integración desde una perspectiva de las Artes Declamativas y Escénicas por su carácter simbólico, popular y representativo de la cultura y su perfil vinculado altamente a la Estética y a lo comunitario distintivo del arte popular, urbano y regional, pues, como sostiene el Art. 1 de la precitada Ley 147-H- ....de otro tema o especialidad que no sean del Estado... pues la enumeración de los establecimientos a que se refiere esta Ley (174-H-) no es excluyente sino meramente enunciativa. Creemos que con este aporte la investigación educativa crece a favor de quienes se orientan a esta vocación.