Dicen que la reunión fue "áspera", que el Gobernador estaba molesto y que así lo manifestó. Que hubo acusaciones y desmentidas. El mitín se esperaba hacía mucho tiempo y finalmente ocurrió la semana pasada en Casa de Gobierno. Palabras más, palabras menos, Sergio Uñac y su ministro de Minería, Alberto Hensel, les dijeron a los directivos de Glencore, la megaminera propietaria de El Pachón, que se fueran de San Juan si no tenían pensado invertir pronto. Probablemente esa reunión haya sido el punto de inflexión de una especie de nueva postura del gobierno provincial hacia la actividad minera o, más precisamente, con respecto a las empresas que quieren invertir en estas tierras (o montañas). Con la cercana finalización de Veladero más el parate de Gualcamayo y Casposo soplándoles la nuca, en el gobierno saben que necesitan definiciones urgentes para continuar la cadena de proyectos mineros en producción y, de esa forma, no detener el verano. No hay que olvidar que todos los lujos que se dan en el gobierno, como continuar las obras que promete pero no financia la Nación, se hacen gracias a la minería. Mantener la actividad es complejo por varias razones, pero la principal es que hay variables que no se manejan desde el sillón del gobernador, pero sí desde el del Presidente. Lamentablemente, los presidentes cada vez que hablan de este tema ven solamente variables negativas, o problemas por venir: la minería no es el principal ingreso fiscal de la Nación, las provincias que la desarrollan son las más chicas y, para colmo, son gobernadas en su mayoría por el peronismo. Y ni que hablar del debate que se abre en la sociedad cada vez que se tocan estos temas, por la alta carga ideológica que le imprimen quienes no están de acuerdo con ella. La otra variable es el mercado mundial en toda su extensión. Si el oro sube, hay proyectos e inversión. Pero si el oro baja, también disminuyen las nuevas inversiones e incluso hasta los proyectos que están en desarrollo ponen un silencioso freno a la espera de que el metal eleve su precio. Las provincias sólo pueden garantizar licencia social, que es mucho, pero no es todo. Si hay inversión, hay licencia social.

Alberto Hensel.



Con todo ese escenario sobre sus espaldas, Uñac y Hensel analizan que San Juan tiene sobrados proyectos mineros y que por una u otra circunstancia las inversiones no aparecen. Y se enervan cuando saben que Glencore, siendo uno de los principales operadores de cobre en el mundo, decide jugar otro partido y patear las definiciones. Dijeron basta. Y ayer, en una entrevista radial, Hensel lo graficó con dureza: "Quedó claro en la reunión que nosotros -él y Uñac- no les creemos", dijo respecto del encuentro con Glencore. Y habló de "planes de inversión que son un dibujo". No sólo de Glencore, de otros operadores también. ¿Es un cambio de actitud o es una riña con una empresa solamente? Hensel habló de este proyecto y de cualquier otro. Él dijo que es un cambio de actitud en general, aunque eso no se sabrá ahora. Sólo el tiempo responderá esa inquietud. De igual forma, hay otro dato que podría abonar que verdaderamente existe otro ánimo oficial con respecto a las empresas mineras. Uñac anunció a comienzos de año que la provincia sancionaría antes de finalizar 2019 una Ley de Cierre de Minas. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados, pero parece que surgió un conflicto con los empresarios cuando se enteraron que la provincia iba a exigirles un fondo extra por posibles daños ambientales. Los empresarios no están de acuerdo en los montos y se pararon firmes frente al gobierno. Parece que el gobierno hizo lo mismo. Y los gestos no son todo lo amistosos que fueron siempre.



Es riesgosa la postura sanjuanina. En el mundo hay muchos otros países que han logrado superar las discusiones que la Argentina aún está dando respecto de la minería. Este año la novedad en este sinuoso camino jurídico argentino fue la intervención de la Corte Suprema por la Ley de Protección de Glaciares, por ejemplo. Perú y Chile, por nombrar los países más cercanos, ya han discutido lo que en la Argentina aún son indefiniciones. Es decir, hay muchos lugares donde invertir en minería implica menos dolores de cabeza que en este país. Si a eso le sumamos que las autoridades distritales aumentan la presión sobre las empresas, el cuadro se pone difícil.



Y también es cierto que si las autoridades locales no muestran algo de firmeza, estas empresas, que están acostumbradas a ganar muchísimo dinero en cualquier parte del mundo, terminan aprovechándose de las necesidades de esas comunidades y se llevan todo lo que pueden sin dejar nada. No está mal la postura de Hensel y Uñac, que deben avanzar con sumo cuidado, pero sin detenerse.