He quedado sorprendido con la oposición expresada por algunos comerciantes de Rawson al proyecto de construir una peatonal en Villa Krause (Ver foto maqueta), siendo que en otras ciudades muchos piden esta solución urbanística.



Al parecer no han hecho una evaluación sobre lo que implica esta obra, o no llegan a comprender los beneficios tanto para el comercio como para la ciudadanía. Entre esos aspectos figuran: 1- Impactaría sobre una gran cantidad de personas, teniendo en cuenta que a la zona es frecuentada no solo por rawsinos, sino personas de otros departamentos. 2- Habría más comodidad para el público en general ya que, actualmente, el tráfico es muy intenso y eso dificulta la circulación de las personas. 3- Habría menos peligro sobre Boulevard Sarmiento, una de las arterias más transitadas de Villa Krause, evitando accidentes entre vehículos y peatones. 4- Se solucionarían los inconvenientes de las horas picos, mejorando las condiciones para la entrada y salida de las escuelas y la afluencia de gente que concurre a la Iglesia, al municipio o las sucursales bancarias. 5- Se extendería, hacia las arterias aledañas y perpendiculares a la Boulevard, ampliándose el centro comercial. 6- Como en toda gran ciudad no está ausente el turismo, la peatonal abriría la posibilidad de instalar un mayor número de casas de comida, cafés, casas de té, con la colocación de mesas y sillas en las inmediaciones. 7- Daría una nueva vista a la ciudad con el aporte de nuevas ideas y nuevas realizaciones; lo que nos llevaría a estar orgullosos de nuestro Rawson.



Este proyecto largamente estudiado y planificado por profesionales expertos, no deja nada al azar.

Queda en evidencia, en esta oportunidad, cierto egoísmo, tal vez sin querer, pero egoísmo al fin, que puede frustrar y perjudicar el progreso de una ciudad que quiere ser grande y crecer.



Solamente resta decir que son innumerables los casos ocurridos en distintos lugares y épocas donde el actuar irresponsable, imprudente e impensado, dejaron relegados grandes proyectos. Y que al pasar el tiempo llegaron los lamentos de aquellos que anteriormente se opusieron.