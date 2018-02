Participantes de uno de los cursos de formación docente.





En la Argentina hay más de 323.000 profesores de educación media. De ese total el 21%, es decir 67.830, no posee título docente. Es común encontrar abogados, biólogos, ingenieros y en muchos casos solo egresados de escuelas medias en el sistema educativo. Pero la educación no es ni un emprendimiento privado, ni una fábrica, ni un núcleo productivo y mucho menos una ONG donde sólo se requiere experiencia en el manejo de algunos sistemas administrativos contables o productivos. La escuela exige personas que manejen conceptos pedagógicos, que diseñen estrategias didácticas que bajen esos conceptos, los confronten con la realidad y que los evalúen en forma bidireccional, lo que no es poca cosa.



La Ley de Educación 20.206, aprobada en 2006, establece la obligatoriedad de la enseñanza media en todo el territorio argentino, dejando en evidencia lo que hace décadas viene ocurriendo en todas la ramas de esta educación, el faltante de docentes que ejerzan labor docente profesional en los diferentes espacio curriculares de cada trayecto educativo.



Existe un informe de Maximiliano Fernández para Infobae que dicta que en San Juan el 50% de los docentes de este de nivel no poseen título docente. Hasta hace algunos años solo era necesario un corto curso de "Capacitación Docente'' para ingresar en el sistema.



Desde la Nación hasta hace un tiempo se alentó a la profesionalización en la labor docente a los técnicos que ejercían en nivel medio en escuelas técnicas, creando la carrera de Profesor Técnico en Concurrencia con el Titulo Base, algo mucho más acertado. Esta medida vino a envestir como docentes a las personas que ya ejercían su labor en educación media y que no eran docentes con un cursado de tres años teniendo en cuenta la experiencia adquirida.



Los porcentajes de egreso de los institutos de capacitación y perfeccionamiento docente dan una pauta concreta de lo que ocurre actualmente. Las carreras docentes en rama inicial y primaria poseen un porcentaje de egresados del 40%, en tanto que los egresados en carreras docentes de nivel medio no superan el 15%, siendo aún menor este porcentaje en Química, Matemática, Ingles y Física. Esto funda la decisión tomada por el Ministro de Educación de San Juan referente al cierre de inscripción en carreras de docentes de nivel inicial y primario para nuevas cohortes, algo que se evidencia ante el contraste con la oportunidad laboral que actualmente existe.



Cecilia Veleda, directora del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod) dice que es un aberración "Tener en condición de 'enseñadores'' a quienes aún no terminaron de aprender aquello que deben enseñar'' (sic). No se equivoca.



Se hace necesario dejar de lado la experiencia como única característica valorable. La educación no solo requiere la experiencia fáctica o pragmática como saber único, es un error dejar de lado lo pedagógico expresado en la planificación porque estamos ejerciendo acciones en una escuela.



El Ministerio de Educación de la Nación en 2017 puso en marcha los Plan denominado "Trayectos de Fortalecimiento Pedagógico'' que tiene como objetivo la titulación de los docentes sin título, en actividad.



En definitiva, desde hace más de un lustro la educación media requiere y exige profesores titulados, no porque a esta gestión o a la otra se la haya ocurrido pedir sino porque la educación es un universo donde se ven reflejadas acciones que hasta hoy no dieron resultados esperados, algo de lo que hay que responsabilizarse.





Por el Prof. Osvaldo Olmo Gómez

Profesor en Educación Media.