Con suplentes, River recibe a Bragantino en busca del pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana

River recibe hoy a RB Bragantino desde las 21:30 por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de abrochar su boleto hacia los octavos de final de la competencia continental.
El Millonario se presenta en el Monumental para recibir al equipo brasileño antes de jugar la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.
River recibe hoy a RB Bragantino desde las 21:30 por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de abrochar su boleto hacia los octavos de final de la competencia continental.
El partido se disputará en el estadio Estadio Mas Monumental y se podrá ver en vivo desde Argentina por DSports en su señal de TV y DGO vía streaming.
El Millonario, con un ojo en la final contra Belgrano del domingo próximo, irá con un equipo alternativo en busca del triunfo que garantice su pase a octavos de final.
Red Bull Bragantino viene de quedar eliminado de la Copa de Brasil.
El partido será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y se podrá ver por DSports.
Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.