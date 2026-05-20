Con suplentes, River recibe a Bragantino en busca del pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario se presenta en el Monumental para recibir al equipo brasileño antes de jugar la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

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River recibe hoy a RB Bragantino desde las 21:30 por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de abrochar su boleto hacia los octavos de final de la competencia continental.

El partido se disputará en el estadio Estadio Mas Monumental y se podrá ver en vivo desde Argentina por DSports en su señal de TV y DGO vía streaming.

El Millonario, con un ojo en la final contra Belgrano del domingo próximo, irá con un equipo alternativo en busca del triunfo que garantice su pase a octavos de final.

Red Bull Bragantino viene de quedar eliminado de la Copa de Brasil.