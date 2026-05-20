    • 20 de mayo de 2026 - 21:23

    Con suplentes, River recibe a Bragantino en busca del pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana

    El Millonario se presenta en el Monumental para recibir al equipo brasileño antes de jugar la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

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    River recibe hoy a RB Bragantino desde las 21:30 por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de abrochar su boleto hacia los octavos de final de la competencia continental.

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    El partido se disputará en el estadio Estadio Mas Monumental y se podrá ver en vivo desde Argentina por DSports en su señal de TV y DGO vía streaming.

    El Millonario, con un ojo en la final contra Belgrano del domingo próximo, irá con un equipo alternativo en busca del triunfo que garantice su pase a octavos de final.

    Red Bull Bragantino viene de quedar eliminado de la Copa de Brasil.

    El partido será dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera y se podrá ver por DSports.

    La formación de River Plate

    Franco Armani; Ulises Giménez; Germán Pezella, Paulo Díaz, Facundo Gónzalez; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño; Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet

    La formación de RB Bragantino

    Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinicius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Eric Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

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