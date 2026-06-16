    • 16 de junio de 2026 - 19:09

    Con un doblete de Haaland y un gol de Östigard, Noruega vence a Irak 3-1

    Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo

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    Irak y Noruega pondrán primera este martes en el Mundial 2026 cuando se enfrenten desde las 19 en el Boston Stadium, por la primera fecha del Grupo I, una zona que promete ser una de las más exigentes de la fase inicial.

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    El encuentro marcará el estreno de ambos seleccionados en la Copa del Mundo y tendrá una importancia especial teniendo en cuenta que comparten grupo con dos rivales de peso como Francia y Senegal, que aparecen entre los candidatos a quedarse con los boletos a los octavos de final.

    Para Irak, el objetivo será comenzar sumando ante un rival directo en la lucha por la clasificación. El conjunto asiático intentará hacerse fuerte desde el orden táctico y la intensidad para dar el golpe en su presentación mundialista.

    Noruega, en tanto, llega con la ilusión de aprovechar una generación talentosa para dar un paso adelante en el escenario internacional. Los europeos saben que una victoria en el debut podría resultar determinante en un grupo donde cada punto tendrá un valor enorme.

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