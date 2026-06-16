Francia mostró sus cartas de candidato en el segundo tiempo y debutó con triunfo ante Senegal

Después de un primer tiempo flojo, el subcampeón del mundo ganó por 3 a 1. Los goles fueron dos de Mbappé y uno de Bradley Barcola. Para Senegal convirtió Ibrahim Mbaye.

La selección de Francia derrotó a Senegal por 3-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambos equipos en el Grupo I del Mundial 2026.

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia en Copas del Mundo con un doblete que incluyó un misil desde 28 metros en el tiempo adicional. Bradley Barcola selló el triunfo con su primer gol en el torneo apenas dos minutos después de ingresar al campo.

El partido arrancó con Senegal como protagonista. Los africanos salieron a presionar alto en los primeros diez minutos y tuvieron las ocasiones más claras del primer tiempo: Nicolas Jackson estrelló un derechazo en el palo en el minuto 24, y sobre el final de la primera mitad Sadio Mané desbordó por izquierda, se libró de Jules Koundé y dejó el balón para Ismaïla Sarr, que no pudo controlar el remate y lo mandó por arriba del travesaño.

Francia, en tanto, circuló la pelota con paciencia pero sin profundidad. Ousmane Dembélé acumuló imprecisiones y Mbappé estuvo lejos del partido, mientras Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

El 1-0 llegó en el minuto 65 con la firma esperada. Olise filtró un pase entre las líneas senegalesas, Mbappé anticipó a Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Mendy. Con ese tanto, el delantero del Real Madrid igualó en 13 goles el récord histórico de Just Fontaine, vigente desde el Mundial de Suecia 1958. Deschamps movió el banco en el 79 y sacó a Dembélé para dar paso a Barcola, quien en su primera pelota se filtró entre la defensa africana, esperó la salida de Mendy y se la picó por encima para el 2-0.