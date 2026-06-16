Tim Payne, del Mundial 2026 a Olimpia: el guiño que alimenta los rumores

El defensor neozelandés aparece en el radar de un tradicional equipo sudamericano que disputa competencias internacionales.

El Mundial 2026 no solo sirve como vidriera para las grandes estrellas. También es una oportunidad para que futbolistas de selecciones menos habituales en la élite internacional llamen la atención de clubes de todo el mundo. Ese parece ser el caso del neozelandés Tim Payne, quien podría dar un importante salto en su carrera tras su participación en la Copa del Mundo.

El lateral derecho de Nueva Zelanda se transformó en uno de los nombres más comentados durante los últimos días, no solo por su actuación en el certamen, sino también por una curiosa historia que se volvió viral en las redes sociales y lo puso en el centro de la escena mediática.

A raíz de esa exposición, Payne comenzó a despertar interés en distintos mercados y, según trascendió, un histórico club sudamericano que participa en la Copa Sudamericana evalúa incorporarlo para reforzar su plantel en el segundo semestre de la temporada.

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El defensor, de amplia trayectoria en el fútbol oceánico y con experiencia en la selección de su país, viene de ser titular en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán, uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha del Mundial.