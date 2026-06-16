Hervé Renard, el verdugo de la Selección Argentina, es el nuevo DT de Túnez en el Mundial

Tras la goleada sufrida ante Suecia y la salida de Sami Trabelsi, la federación tunecina confirmó la llegada de Hervé Renard, el entrenador que condujo a Arabia Saudita en la histórica victoria sobre Argentina en Qatar 2022.

La selección de Túnez se convirtió en el primer equipo en cambiar de entrenador durante el Mundial 2026. Luego de la dura derrota por 5-1 frente a Suecia en su debut, la federación tunecina decidió poner fin al ciclo de Sami Trabelsi y anunció la contratación del francés Hervé Renard como nuevo director técnico.

El nombre de Renard es ampliamente conocido en Argentina. El entrenador francés fue quien dirigió a Arabia Saudita en la sorpresiva victoria por 2-1 sobre la Selección argentina en el debut de ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022, uno de los resultados más impactantes en la historia de las Copas del Mundo.

La dirigencia tunecina apostó por su experiencia internacional para intentar revertir el mal inicio en el certamen. Renard cuenta con una extensa trayectoria en selecciones nacionales y logró importantes éxitos en África, donde conquistó la Copa Africana de Naciones tanto con Zambia como con Costa de Marfil.

El desafío no será sencillo. Túnez quedó muy comprometido tras la goleada sufrida ante Suecia y necesita sumar en sus próximos compromisos para mantener posibilidades de avanzar a los octavos de final.

La llegada del francés busca generar un impacto inmediato en el plantel y reactivar las aspiraciones de una selección que llegaba al Mundial con expectativas de pelear por la clasificación, pero que comenzó su camino con un duro golpe.