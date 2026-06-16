    • 16 de junio de 2026 - 14:04

    Con Messi y el Dibu Martínez como titulares, la Selección argentina ya tiene el 11 para enfrentar a Argelia

    Scaloni definió los once titulares para el estreno del campeón del mundo, con Facundo Medina en el lateral izquierdo y Messi junto a Lautaro Martínez en ataque.

    Scaloni junto a Messi.

    Scaloni junto a Messi.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina confirmó este martes la formación titular para enfrentar a Argelia, desde las 22, en Kansas, por el debut en el Grupo J del Mundial 2026, con Emiliano “Dibu” Martínez desde el arranque, Facundo Medina, como reemplazante de Nicolás Tagliafico, y Lionel Messi junto a Lautaro Martínez en la delantera.

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    La principal novedad aparece en el sector izquierdo de la defensa, donde Medina ocupará el lugar de Tagliafico, descartado para el estreno por una sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

    En el lateral derecho, Scaloni se inclinó por Molina, aunque la idea del cuerpo técnico es administrarle la carga física: el futbolista jugaría alrededor de 60 minutos y luego ingresaría Gonzalo Montiel, quien viene de dejar atrás molestias musculares.

    La zaga central tendrá una dupla zurda-diestra de fuerte personalidad, con Cuti Romero y Lisandro Martínez, dos defensores que llegan con experiencia, agresividad en los duelos y buena salida desde el fondo.

    En la mitad de la cancha, Argentina apostará por una estructura de mucho pase y recorrido, con De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández como sostén del equipo, mientras que Thiago Almada tendrá libertad para conectar con los delanteros y romper líneas desde tres cuartos.

    Arriba estará la gran referencia emocional y futbolística del equipo: Messi jugará como titular en su sexto Mundial, acompañado por Lautaro Martínez, quien le ganó la pulseada ofensiva a Julián Álvarez para el primer partido.

    La formación titular de la Selección argentina para enfrentar a Argelia

    En definitiva, el equipo de Lionel Scaloni saldrá a la cancha con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

    El campeón del mundo llega al debut después de una preparación atravesada por molestias físicas, estudios médicos y varias dudas hasta último momento, pero Scaloni logró ordenar un once competitivo para iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

    Argentina buscará comenzar con el pie derecho ante un seleccionado argelino que llega con ambición de dar el golpe y que en la previa ya dejó declaraciones fuertes sobre la posibilidad de enfrentar al equipo de Messi sin complejos.

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