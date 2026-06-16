Qué dice la astrología sobre Messi en la previa a su sexto Mundial

Lionel Messi debutará este martes con la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, en Kansas, en una jornada cargada de expectativa deportiva y también de simbolismo astrológico, ya que el capitán nacido el 24 de junio de 1987 atraviesa días clave en plena temporada de Cáncer, su signo solar.

Con Messi y el Dibu Martínez como titulares, la Selección argentina ya tiene el 11 para enfrentar a Argelia

La Selección argentina se enfrenta con Argelia, en el que será su tan ansiado debut en el Mundial 2026

Lejos de cualquier certeza deportiva, la astrología ofrece una lectura simbólica del momento personal del rosarino , que afronta una nueva Copa del Mundo con el peso de defender el título conseguido en Qatar 2022 y con la posibilidad de transitar su última gran cita mundialista.

Messi, como canceriano, suele ser asociado por los astrólogos con la sensibilidad, la pertenencia, la memoria afectiva y el vínculo con las raíces, elementos que aparecen de manera constante en su recorrido con la camiseta argentina : la familia, Rosario, el grupo y la necesidad de sentirse protegido para rendir en plenitud.

El dato más fuerte para este mes es el tránsito de Júpiter por Cáncer , que en el lenguaje astrológico se vincula con expansión, reconocimiento, protección emocional y crecimiento interno . Para quienes siguen esta mirada, se trata de un movimiento favorable para los nacidos bajo ese signo, especialmente en etapas de exposición pública.

En esa clave, el Mundial puede leerse como un período de enorme intensidad para Messi: no solo por lo que representa futbolísticamente, sino porque coincide con días cercanos a su cumpleaños número 39, una fecha que en astrología suele interpretarse como renovación solar y apertura de un nuevo ciclo personal.

La presencia de Júpiter en su signo también refuerza una idea muy ligada al Messi de la Selección: el liderazgo desde lo emocional más que desde la imposición. El capitán argentino no aparece como un conductor estridente, sino como una figura que ordena desde la confianza, la pertenencia y la autoridad construida durante años.

Sin embargo, la lectura astral no habla únicamente de protección. También marca exigencia, desgaste y necesidad de administrar energía, algo que dialoga con el presente físico de Messi y con el cuidado que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni tuvo durante la preparación previa al debut.__IP__

Por eso, más que una promesa de gloria, la astrología plantea una imagen de equilibrio: un Messi atravesado por un clima favorable desde lo simbólico, pero obligado a elegir momentos, dosificar esfuerzos y apoyarse en el colectivo para sostener la ilusión argentina.