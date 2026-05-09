    • 9 de mayo de 2026 - 12:49

    Empresarios y referentes del sector participaron de la jornada de Cuyo Construye y Banco Nación

    Empresarios, desarrolladores y autoridades de Banco Nación participaron de una jornada sobre financiamiento y construcción en San Juan. Mirá las fotos acá.

    Empresarios y referentes del sector constructor participaron de la jornada organizada en el Bono Park de San Juan.

    Empresarios y referentes del sector constructor participaron de la jornada organizada en el Bono Park de San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Bono Park de San Juan reunió el viernes a empresarios, desarrolladores y representantes del sector financiero en una jornada organizada por Cuyo Construye junto a Banco Nación, la Unión Industrial de San Juan y Camarco San Juan.

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    Durante el encuentro, los asistentes participaron de una charla enfocada en las nuevas herramientas de financiamiento, proyectos de desarrollo inmobiliario y líneas destinadas a la construcción y fideicomisos.

    La actividad contó con la presencia de Pablo Dellazoppa, CEO de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, además de autoridades de Banco Nación y representantes de empresas vinculadas al sector constructor e inmobiliario.

    Galeria de fotos

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