Santilli confirmó en San Juan que ejecutará una obra clave para la minería: la Ruta 153, que une Sarmiento con Calingasta

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En el marco de las celebraciones por el Día de la Minería, la provincia de San Juan fue escenario de un anuncio estratégico para el desarrollo productivo y la infraestructura vial. Durante una visita oficial a la localidad de Los Berros, el Gobierno Nacional confirmó la ejecución de la obra de la Ruta 153, un corredor fundamental que une el departamento de Sarmiento con Calingasta, consolidando así un avance clave para la logística del sector.

La novedad se dio a conocer este jueves en el departamento de Sarmiento, específicamente en las instalaciones de la planta Caleras San Juan S.A. Allí, el gobernador Marcelo Orrego recibió a una comitiva de alto nivel integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien fue el encargado de formalizar el compromiso sobre la mencionada ruta.

El recorrido por la calera sanjuanina permitió a las autoridades nacionales y provinciales observar de cerca el potencial industrial de la región. La jornada contó además con la presencia de figuras centrales de la administración central, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.