"Cal verde", el concepto minero que toma auge en San Juan con una fuerte impronta ecoambiental

Con la intención de reducir la huella de carbono y el impacto de la producción de cal es que desde Caleras San Juan apuestan a un proyecto "Greenfield".

La actividad minera en los últimos años adoptó una conciencia ambiental mayor. La producción de distintos minerales demanda el uso de combustibles que generan su impacto negativo en el ecosistema con el paso del tiempo y para revertir ese daño es que, por ejemplo Caleras San Juan viene desarrollando desde mediados del 2025 una nueva modalidad de producción del mineral no metalífero, con proyecciones a instalarlo de manera definitiva para que perdure en el largo plazo.

"Nuestro equipo de profesionales evalúan un nuevo plan de desarrollo 'Greenfiel' (campo verde) para el 2026-2035", destacó a DIARIO DE CUYO Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan y secretario de la Cámara Minera. En el marco del plan es que previamente se vienen ejecutando distintas acciones en la compañía, apuntando a la sustentabilidad para la producción de lo que se denomina en el sector "cal verde".

Conforme explicó, Caleras San Juan es el primer proyecto minero de Latinoamérica que tiene un perfil eco sustentable, a raíz de las acciones que se concretaron durante el segundo semestre del 2025 en la planta ubicada en Cienaguita, Sarmiento. "Con esta decisión política se sustenta una transformación definitiva en las formas de elaborar nuestros productos, la que se asocia a la sustentabilidad ambiental", precisó.

Las decisiones ambientales para producir cal verde Dentro de las acciones que enmarcaron el cambio productivo, Cabanay explicó que se plantaron más de 1.300 árboles de especies nativas como algarrobos y aguaribay en terrenos aledaños a la planta. Éste bosque recibe agua gracias a un sistema moderno de riego por goteo que permite optimizar el recurso, y ayuda a la purificación del aire.

Además, a fines del año pasado se instaló un parque fotovoltaico que permitirá cubrir gran parte de la demanda eléctrica que representan los hornos caleros. En la actualidad gracias al parque se cubre entre un 40 a un 45% de la demanda energética. Sin embargo, se está planificando ampliar la cantidad de paneles instalados en la zona, con proyecciones a iniciar las obras entre marzo y abril. "Con más de 3.300 paneles, distribuidos en tres hectáreas, este parque será ampliado durante el año hasta los 7MW de potencia, con la finalidad de que todas las operaciones de la calera sean cubiertas con energías limpias", adelantó el gerente de la compañía minera.