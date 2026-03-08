Industria calera en San Juan: proyección de crecimiento, el vínculo con el cobre y la puesta en marcha de un nuevo horno

San Juan tiene la mayor parte de la producción de cal del país y concentra alrededor del 85% de las exportaciones, principalmente al mercado chileno. Con el desarrollo de la minería vinculada al cobre en la provincia, la i ndustria calera se prepara para cubrir la demanda con una proyección de crecimiento de la producción más que positiva.

Analizando el panorama del sector, Raúl Cabanay, gerente de Caleras San Juan y secretario de la Cámara Minera detalló que en la actualidad se está ejecutando un importante proceso de inversiones, incorporando tecnología de avanzada proyectada a instalarse en el corto y mediano plazo. Los tiempos apremian teniendo en cuenta que se estima un repunte de la demanda asociada a la siderúrgica, cobre, litio y otras actividades económicas que requieren del mineral no metalífero.

“ La industria está en muy buen estado y preparándose para la demanda futura a nivel local e internacional. Creemos que ambos mercados tendrán mejores resultados este 2026 y en los años siguientes porque la minería debiera recuperar su crecimiento tanto en proyectos que están vigentes como los nuevos que a mediano plazo empezarán a producir cobre para responder a la demanda impulsada por la transición energética” , aseguró Cabanay.

Hay actividades industriales que tienen fuerte vinculación unas con otras, por lo que, si una de ellas se ve afectada y baja su capacidad productiva, por consecuencia se produce un efecto dominó. Las cales no son ajenas a esta situación.

Cabanay explicó que durante el 2024 y 2025 se registró una importante caída en la demanda del mineral, ligado totalmente a la reducción de la construcción, consecuencia del recorte de fondos que el Estado nacional destinaba para la obra pública. La caída de la actividad productiva en la industria también derivó en una menor demanda del mineral.

image

A ello se sumaron las competencias locales y de otros países de la región que exportan a Chile. “Se trata de un país que estima un déficit de cal de unas 700.000 toneladas en los próximos cinco años. San Juan debiera ser el proveedor natural del país vecino; sin embargo, debemos mejorar nuestra infraestructura vial, sobre todo en la Ruta 153, a efectos de ser más competitivos”, destacó como punto principal el gerente de la empresa.

Conforme los estudios realizados por el sector, la ruta representaría un ahorro de 100 kilómetros de transporte. Sucede que actualmente para poder llegar hasta el otro lado de la cordillera los camiones deben tomar la Ruta 40 hasta la Ciudad de Mendoza y desde allí emprender el viaje a Chile; cuando el ideal que plantean desde la actividad es poder dirigirse directamente desde la localidad de La Cienaguita, en Sarmiento, donde está la producción de cal, para tomar por Uspallata y acortar los tramos hasta el país transandino.

Puesta en marcha de un nuevo horno, la novedad de Caleras San Juan

El gerente de la empresa minera confirmó que hay importantes preparativos para lo que se viene en la actividad y una de las nuevas apuestas se estará materializando en los próximos meses.

Al respecto, Cabanay explicó: “En otoño de este año encenderemos nuestro cuarto horno MAERZ para contar con una capacidad de producción de 600.000 toneladas”. Sin duda esta situación se traducirá no solo en un crecimiento de la producción, sino también en mayores fuentes de trabajo.

Además, aseguró que se está ejecutando un plan de renovación de equipos y maquinaria que vayan en sintonía con el cuidado del medio ambiente. “Nuestros profesionales evalúan un nuevo plan de desarrollo ‘Greenfield’ para el período 2026-2035", adelantó.

Producción en exponencial crecimiento, la proyección de la industria calera

De cara a lo que se viene, los estudios son más que alentadores. Para tener una idea, durante el 2025 se produjeron 1.100.000 toneladas de cal en la provincia, mientras que desde el 2030 en adelante se estima una producción que superará ampliamente dos millones de toneladas.

image

En ese sentido, el gerente de Caleras San Juan puntualizó que la producción, tanto actual como futura, tendrá lugar en hornos de alta tecnología, lo que se traduce en un producto de mejor calidad con menor huella de carbono, apuntando a un cuidado crucial del medio ambiente y a mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en las inmediaciones de las plantas productivas, como La Cienaguita.

“En la provincia, a partir de 2029-2030 habrá producción de cobre y ellos necesitarán cal para sus procesos. Dos o tres minas en operación demandarían más de 350.000 toneladas anuales de cal y nos estamos preparando para cubrir esa demanda”, finalizó el gerente de la empresa minera.