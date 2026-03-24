Caleras San Juan y una inversión que hará la diferencia: cubrirán el 100% de la demanda de los procesos con energía solar

Desde el 2025 Caleras San Juan viene realizando acciones apuntando a una minería “greenfield”, es decir, incorpora cambios en los procesos de producción del mineral apuntando a reducir el uso de combustibles fósiles que impactan en el medio ambiente. Dentro de los cambios incorporados, se inauguró el año pasado una planta fotovoltaica que cubría el 45% de la demanda energética, hasta ahora. Con una nueva inversión el proyecto minero cubrirá el 100% de la demanda con energía solar .

Conforme informaron desde la compañía, hubo un nuevo acuerdo crediticio que se usará para financiar la ampliación de la planta que se ubica en la Cienaguita, Sarmiento. Se trata de una inversión de 3 millones de dólares correspondiente a una línea de crédito financiera especialmente destinada para parques solares asociados a la transición energética global.

De esta manera, la capacidad actual de la planta pasará a ser de 2.3 MWH a 7MWH , triplicando su potencia en un espacio de unas 7 a 8 hectáreas que se ubican frente a los cuatro hornos del proyecto minero.

“Es así como Caleras San Juan generará el 100% de la energía eléctrica necesaria en sus procesos, reduciendo la dependencia energética y los gases asociados al efecto invernadero. Se trata de operar con energías limpias que frenan el cambio climático, cuidan el medio ambiente de manera efectiva y reducen el uso de energías fósiles”, destacaron desde la compañía en un comunicado.

Este avance significativo para la actividad minera pone a Caleras San Juan como pionera en la reconversión energética, ya que se trata del primer proyecto calero eco sustentable de Latinoamérica que apuesta a la elaboración de “cal verde”, es decir, la producción del mineral por medio del uso de energías limpias.

Una inversión dentro del marco del desarrollo de Caleras San Juan

Tiempo atrás, el gerente de la compañía, Raúl Cabanay, había adelantado a este medio que se estaban realizando las gestiones para la ampliación del parque que permitiera cubrir la demanda energética. Al respecto, comentó en su momento: “Este parque será ampliado durante el año hasta los 7MWH de potencia, con la finalidad de que todas las operaciones de la calera sean cubiertas con energías limpias”.

Además de la generación de energía solar, continúan vigentes los proyectos de reforestación de la zona, con la presencia de dos bosques de especies nativas, con más de 1.300 ejemplares de algarrobos y aguaribay en los sectores norte y sur de los hornos y en la playa de camiones.

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También se encuentra el predio en Divisadero donde se ubican plantaciones de olivo a lo largo de cuatro hectáreas, cuyos frutos son donados la Escuela Agroindustrial de Sarmiento para la elaboración de aceite; y cuatro hectáreas más con plantación de cebollas para la recuperación de semillas.