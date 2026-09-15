Camila Chaves, en la previa al Ciclo Pilares: "Con la IA es fácil construir softwares, el desafío es construir los que le sirvan a la minería"

Este viernes 18 de septiembre se estará llevando a cabo la segunda cita del Ciclo Pilares y Hackeando San Juan, denominado "Hackear la Minería" . Con el propósito de abordar los problemas reales que actualmente presenta el sector minero y su vinculación con la tecnología, disertantes de gran nivel y expertos en su campo estarán ofreciendo sus análisis y miradas. Camila Chaves será una de las disertantes y en la previa ahondó junto a DIARIO DE CUYO sobre el escenario actual que plantea la actividad minera en torno al uso de herramientas vinculadas a la IA.

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Cabe recordar que el encuentro cuenta con la organización de Diario de Cuyo , la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación ( CASETIC ), la Cámara Services Mineros ( CASEMI ) y la Cámara Minera de San Juan ( CMSJ ). Asimismo, la actividad suma el respaldo del Gobierno de San Juan, Compañía de Negocios, Avantti y el CPCESJ . Esta dirigido a empresas TICs, consultoras, estudios y profesionales que operan en el sector o buscan insertarse. También convoca a desarrolladores, especialistas en datos, profesionales de producto y diseñadores motivados por resolver problemáticas complejas e innovadoras.

La propuesta se extiende a estudiantes y a quienes recién comienzan en la actividad, ofreciendo un camino directo para comprender el funcionamiento de esta industria.

Camila es Senior Software Engineer, ingeniera informática, emprendedora tecnológica y creadora de contenido. Recientemente se formó en Experiencias de Usuario en la Universidad de Harvard, y se desempeña en una firma líder de telemedicina en Nueva York.

La profesional aseguró que desde hace tiempo vienen desarrollando experiencia en torno a la aplicación de la inteligencia artificial al sector minero. Actualmente está desarrollando un nuevo proyecto vinculado a la prestación de servicio para empresas y proveedores mineros. A su vez, junto a su padre tienen una empresa que desarrolla softwares para empresas mineras que desarrollan su actividad en Chile. “Es un proceso que tiene sus complicaciones y procedimientos, pero se pueden superar” , sostiene la joven.

En el marco del encuentro, Chaves compartirá pautas, tips y herramientas para la generación de softwares que sea útiles en el mercado. Esto, conforme analiza, debido a que por el auge de la IA hay una sobreoferta de softwares en general. “Hoy las empresas mineras lo que buscan es algo que se puedan adaptar a las necesidades específicas de cada empresa. Ahí es donde hay poca oferta y ahí es donde los sanjuaninos podemos desarrollar cuestiones a medida que genuinamente sean lo que necesite y aporte valor. Oferta y desarrollo de software lo puede hacer cualquiera, pero hay cuestiones generales que se vuelven específicas”, subrayó.

Dentro de las necesidades que ella misma ha detectado estando dentro del mercado, menciona el desarrollo de herramientas que permitan la automatización de tareas, más que nada aquellas que se basan en procesos repetitivos que no requieren de la aplicación de creatividad o similar, apuntando a la optimización. También en lo que respecta al procesamiento de imágenes, automatizaciones que se pueden realizar en apoyo con el análisis sea de imágenes, datos, textos, entre otros.

“Es un buen momento para abrir el espacio a la reflexión de la relación entre la IA, la tecnología y la minería, donde podemos ver distintos puntos de vista, distintos focos”, precisó.

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Además de apuntar sobre la carencia en el mercado y la oportunidad que se habilita para los sanjuaninos, la profesional enfatizará sobre la importancia del pensamiento crítico y la mirada humana ante las herramientas desarrolladas con inteligencia artificial.

Al respecto sostiene: “Siempre digo que la IA no reemplaza. Hay que revisar cualquier resultado procesado. Para mí es parte del proceso y es obligatorio ante la implementación de la inteligencia artificial, ya que devuelve algo que se tiene que supervisar, es un proceso que tiene que implicar un ojo humano porque la IA se puede equivocar, cometer errores. Hay que saber apoyarse en la idea de que es una mejora que ahorra tiempo, pero que se puede equivocar y el ojo humano es indispensable, fundamental para el proceso”.

Mantener un desarrollo tomando como base ese criterio sin duda habilitará a la creación de softwares que reduzcan al mínimo el margen de error, siendo ofertas más atractivas para insertar en el mercado minero, no solo local sino apuntando a otras regiones y por qué no, otros rubros.

“Hay mucho para hacer y es importante el encuentro para personas que tienen curiosidad como para quienes vienen desarrollando softwares. A su vez será interesante a nivel networking porque hay disertantes de mucha experiencia y cada punto de vista que se aporte será el inicio para algunos proyectos que se pueden formar desde ese mismo compartir”, concluyó Camila Chaves.

El dato sobre "Hackear la Minería"

El evento se realizará este viernes 18 de septiembre, desde las 8:30 horas, en sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), ubicada en Suipacha 377, Capital. Cabe destacar que el evento es gratuito, con cupo limitado debido a la capacidad de la sala. Ante ello, todos los interesados en formar parte de la segunda entrega del Ciclo Pilares y Hackeando San Juan pueden inscribirse previamente en el siguiente formulario haciendo clic AQUI.

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La jornada contará con la participación de Sebastián Campanario, economista y periodista de La Nación; Maximiliano Alves Pinheiro, docente de la UNSJ y software engineer, Maximiliano Aguiar, sociólogo e investigador de la opinión pública; y Camilia Chaves, senior sofware engineer.

“Hackear la minería” propone un momento de intercambio para escuchar a especialistas, analizar las necesidades actuales del sector minero y vincularse directamente con los perfiles capaces de llevar adelante las soluciones tecnológicas requeridas.