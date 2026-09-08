    • 8 de septiembre de 2026 - 09:07

    Ciclo Pilares: se viene "Hackear la Minería", un espacio para abordar soluciones concretas a problemas reales del sector

    El evento se realizará el 18 de septiembre y es organizado por Diario de Cuyo, es gratuito y plantea los desafíos de un sector clave de la economía.

    Ciclo Pilares: Hackear la Minería, un espacio para abordar soluciones concretas a problemas reales. Foto: Gentileza

    Ciclo Pilares: "Hackear la Minería", un espacio para abordar soluciones concretas a problemas reales. Foto: Gentileza

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    La minería vuelve a estar en el centro de la escena y, esta vez, con un evento que busca darle solución a problemas reales que enfrenta el sector que motoriza la economía sanjuanina y enfrenta desafíos

    En rigor, e próximo 18 de septiembre, a partir de las 8:30, la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), ubicada en Suipacha 377, Capital, será el escenario del evento "Hackear la Minería".

    La propuesta, enmarcada dentro de la iniciativa de Hackeando San Juan y el Ciclo Pilares, busca generar soluciones concretas a los desafíos y demandas actuales que atraviesa la industria minera mediante la visión de destacados disertantes.

    El encuentro cuenta con la organización de Diario de Cuyo, la Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (CASETIC), la Cámara Services Mineros (CASEMI) y la Cámara Minera de San Juan (CMSJ). Asimismo, la actividad suma el respaldo del Gobierno de San Juan, Compañía de Negocios, Aavantti y el CPCESJ.

    A quiénes está destinado

    El llamado está dirigido a empresas TIC, incluyendo software factories, consultoras y estudios que ya operan con el sector o buscan insertarse en él. Asimismo, convoca a desarrolladores, especialistas en datos, profesionales de producto y diseñadores motivados por resolver problemáticas complejas e innovadoras.

    El encuentro abarca también a startups y emprendedores del ecosistema digital que persiguen un vertical con presupuesto concreto, como así también a proveedores mineros y empresas de servicios que buscan digitalizar sus procesos y requieren orientación para dar los primeros pasos.

    La propuesta se extiende a estudiantes y a quienes recién comienzan en la actividad, ofreciendo un camino directo para comprender el funcionamiento de esta industria.

    La jornada propone una mañana de intercambio para escuchar a especialistas, analizar las necesidades actuales del sector minero y vincularse directamente con los perfiles capaces de llevar adelante las soluciones tecnológicas requeridas. A la espera de la apertura de inscripciones, los organizadores adelantaron que el registro para participar estará disponible próximamente.

    Los interesados puden inscribirse de forma gratuita ingresando ACÁ.

    Los Speakers que serán parte de "Hackear la Minería"

    Seba Campanario

    Sebastian Campanario es economista, periodista y divulgador del diario La Nación. Graduado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y en Periodismo por TEA, con posgrados en la Universidad de Columbia y la Florida International University, cuenta con un Konex de Oro en Divulgación y es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Escribe habitualmente sobre innovación y economía no convencional, acumulando más de una década de publicaciones enfocadas en tecnología, inteligencia artificial y tendencias del futuro.

    Camila Chaves Novoa

    Camila Chaves Novoa es Senior Software Engineer, ingeniera informática, emprendedora tecnológica y creadora de contenido. Formada en Experiencias de Usuario en la Universidad de Harvard, se desempeña en una firma líder de telemedicina en Nueva York y lidera una empresa de desarrollo de software con aplicaciones que superan los 40 mil usuarios. Además, fue reconocida por la producción de contenido educativo en la provincia, contando con una destacada comunidad en plataformas digitales.

    Maximiliano Alves Pinheiro

    Maximiliano Alves Pinheiro es docente de la Universidad Nacional de San Juan y Head of Engineering Practices para Latinoamérica. Licenciado en Ciencias de la Computación egresado de la UNSJ, cuenta con catorce años de experiencia como cofundador y CTO de empresas tecnológicas y actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado de Ingeniería en una compañía global. Referente en Inteligencia Artificial, trabaja impulsando metodologías como Spec-Driven Development y el entrenamiento de líderes técnicos.

    Maximiliano Aguiar

    Maximiliano Aguiar es sociólogo por la Universidad Nacional de San Juan, magíster en Asesoramiento de Imagen y Comunicación Política por la Universidad Pontificia de Salamanca y director de MAYA Comunicación. Registra una amplia trayectoria conduciendo investigaciones de opinión pública cuantitativas y cualitativas, además de haberse desempeñado como asesor institucional en producción y minería en Perú y consultor para el BID y la OIT. Premiado en los Napolitan Victory Awards y expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, sumará la perspectiva del análisis de opinión pública y la estrategia comunicativa.

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