Edición especial: Cuyo Minero en la PDAC, descargá el suplemento

La PDAC volvió a poner a Cuyo en el radar global: inversiones, cobre y el desafío de construir una cadena de proveedores competitiva.

Con la edición de este domingo, Diario de Cuyo publica una nueva entrega del suplemento Cuyo Minero, dedicada especialmente a Canadá y a todo lo ocurrido durante la convención minera más influyente del mundo: la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), realizada en Toronto.

La publicación reúne entrevistas, análisis y cobertura propia desde el evento para mostrar cómo se posicionan San Juan y Mendoza en el nuevo escenario minero internacional.

El suplemento pone el foco en uno de los temas que hoy concentra mayor atención global: el desarrollo del cobre en Cuyo. Bajo el título de tapa “El cobre de Cuyo empieza a jugar fuerte”, la edición analiza las reuniones clave que se dieron durante la feria entre grandes compañías mineras y proveedores locales, encuentros que comienzan a delinear cómo se construirá la cadena de valor regional alrededor de los futuros proyectos cupríferos.

Cuyo Minero Edicion Especial PDAC ok En ese contexto, la cobertura muestra cómo compañías que lideran los proyectos más avanzados —como Vicuña y Los Azules— comenzaron a dialogar directamente con empresas proveedoras de San Juan. El objetivo de estos encuentros fue ordenar expectativas y explicar el estado real de los proyectos, al mismo tiempo que se plantearon las condiciones necesarias para que las empresas locales puedan participar cuando comiencen las etapas de construcción.