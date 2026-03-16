El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para las primeras actualizaciones del informe del proyecto cuprífero ubicado en Iglesia.

El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto Josemaría.

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería, aprobó de manera conjunta la primera y segunda actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente a la etapa de explotación del Proyecto Josemaría.

Con esta decisión, se otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente para la continuidad del desarrollo del emprendimiento. El Proyecto Josemaría, ubicado en el departamento Iglesia, forma parte del distrito Vicuña, considerado uno de los principales distritos cupríferos del país.

La evaluación del informe comenzó el 20 de agosto de 2025 y se realizó mediante la revisión conjunta y unificada de ambos períodos de actualización, en aplicación del Decreto 07/2024. Este mecanismo permitió completar el proceso en un plazo inferior a seis meses, lo que desde el Gobierno provincial destacaron como una mejora en la eficiencia del procedimiento de evaluación ambiental sin afectar el rigor del control establecido por la normativa vigente.

La actualización contempla la revisión de la gestión ambiental aplicada hasta el momento, la verificación del cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental y la identificación de hechos nuevos significativos -realizados o proyectados- para los próximos dos años, de acuerdo con la periodicidad bianual que establece la normativa para este tipo de informes.

image El Gobierno de San Juan otorgó la Declaración de Impacto Ambiental para el Proyecto Josemaría El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló que “esta aprobación demuestra que San Juan tiene la capacidad técnica e institucional para llevar adelante evaluaciones ambientales rigurosas en plazos razonables. Nuestro compromiso es que cada proyecto cuente con un control ambiental exigente y que los procedimientos se cumplan con la seriedad que la actividad requiere”.