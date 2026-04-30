Glencore Pachón acompaña el fortalecimiento de la educación en Calingasta

Glencore Pachón impulsa obras de ampliación de las salas de nivel inicial de la Escuela Juan Pedro Esnaola, en Barreal, con el propósito de co ntribuir con la creación de mayor espacio y más seguridad para los alumnos .

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En el marco de un acuerdo de cooperación para el desarrollo de infraestructura educativa entre el Ministerio de Educación de San Juan y Glencore Pachón, se trabaja en esta mejora edilicia que beneficiará a alrededor de 100 infantes.

“Glencore Pachón se propone impulsar proyectos educativos, priorizando la articulación entre el sector público y el privado en beneficio de la comunidad , siempre con una mirada sostenible y de largo plazo”, expresó María Eugenia Basualdo, gerente de Relaciones Comunitarias de Glencore Pachón.

Por su parte, Viviana Rocha, directora del JINS N°3 de Calingasta , destacó la importancia de darle prioridad a los ámbitos educativos que redundan en un desarrollo para toda la comunidad: “Estamos felices porque esta obra se ha logrado gracias un convenio entre partes interesadas, mirando a nuestra escuela con una perspectiva de futuro y pensando en la calidad de la educación que nuestros chicos necesitan”.

Con este proyecto -que se estima completar en seis meses - se lograrán mejoras en las condiciones de aprendizaje, ordenamiento institucional y garantía de continuidad educativa en Barreal.

Amalia Cortez, docente del nivel inicial, agregó que “es muy importante contar con la ampliación de la sala de tres años para que los chicos se sientan contenidos y estén cómodos aprendiendo . Agradecemos que hayan pensado en nuestra escuela”, concluyó.

Obra en escuela Pedro Esnaola (1)

El proyecto tuvo un proceso de adjudicación en dos etapas. Inicialmente, Glencore Pachón contrató a una empresa local para la planificación integral del proyecto arquitectónico y estructural de ampliación. Luego, con la documentación técnica aprobada para construir, se adjudicó la ejecución de la obra mediante licitación a una empresa sanjuanina que generará empleo en la comunidad.

La ampliación de más de 110 metros cuadrados busca integrar la nueva construcción con la ya existente para una mejor funcionalidad del jardín de infantes. Se sumará un a sala para niños de dos a cuatro años , además de un grupo sanitario y un depósito.

Glencore Pachón redobla sus esfuerzos por promover una mejor calidad de vida de las familias de Barreal, tanto a través de su compromiso con la educación como con la generación de empleo y el fortalecimiento de la cadena de valor.

Avanza la obra de ampliación de las salas de nivel inicial para l a escuela Juan Pedro Esnaola , de Barreal, Calingasta.