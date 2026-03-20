El IPEEM jerarquiza su función con sede propia y gestión ágil tras 37 años: dónde se muda

Después de casi cuatro décadas de funcionar en instalaciones cedidas, el IPEEM, el instituto que administra la reserva minera cuenta con espacio propio.

El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Minería de San Juan, marcó un hito en la trayectoria institucional del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), al trasladar sus oficinas a una sede moderna y funcional, dejando atrás casi cuatro décadas de funcionamiento en dependencias de otros organismos.

Esta mudanza hacia el edificio donde opera la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero busca jerarquizar el trabajo de los profesionales que administran el patrimonio geológico de todos los sanjuaninos.

Sobre este avance, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, destacó la relevancia de proporcionar un entorno a la altura de las exigencias internacionales: "Esta nueva sede es un paso fundamental para jerarquizar un organismo que realiza una tarea clave y estratégica en la estructura minera de San Juan. Al brindar instalaciones modernas y herramientas adecuadas, no solo mejoramos la calidad de vida laboral de nuestro personal, sino que fortalecemos la imagen de la provincia ante los inversores que ven en el IPEEM la puerta de entrada al potencial geológico de nuestro suelo".

Fundado en 1989 bajo la ley 6.029, el Instituto operó desde sus inicios en instalaciones pertenecientes al INPRES. La restitución de dicho espacio y la consolidación de la casa propia permiten hoy que el personal cuente con puestos de trabajo equipados con tecnología informática de punta y ambientes climatizados que optimizan la labor diaria de control y seguimiento de proyectos.

Este proceso de modernización no se limita a lo edilicio. En sintonía con las políticas de agilización administrativa, el IPEEM logró reducir el tiempo de resolución de expedientes internos de dos años a solo 30 días. Esta eficiencia se traduce en resultados concretos para la industria como el récord de inversiones en exploración y una alta participación de empresas en las licitaciones públicas de áreas de gran interés geológico. Actualmente el IPEEM inicia el llamado a licitación pública para la exploración, con opción a explotación, de nueve áreas mineras ubicadas en los departamentos Iglesia y Calingasta.