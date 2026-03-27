Glencore inauguró un espacio de arte que celebra la identidad cultural de San Juan y Catamarca

La empresa Glencore Argentina inauguró un nuevo espacio de arte en Buenos Aires, con una propuesta que pone en valor la identidad cultural de San Juan y Catamarca , provincias donde desarrolla sus proyectos mineros. La iniciativa reunió a artistas de ambas regiones y contó con la participación del director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Emanuel Díaz Ruiz.

Díaz Ruiz quien colaboró acercando portfolios de creadores locales. Durante la presentación, autoridades de la compañía y artistas descubrieron una serie escultórica titulada “Cobre: motor de transformación”, acompañada por una obra catamarqueña.

Las piezas, realizadas en cobre , buscan reflejar el vínculo entre el recurso natural, el territorio y las comunidades. “No hay nada más gratificante que ver la materialidad de nuestro suelo puesta en estas obras”, destacó Díaz Ruiz, quien valoró el rol del arte como puente entre el sector privado y los artistas contemporáneos.

Desde la empresa remarcaron que el cobre representa mucho más que un recurso estratégico: simboliza el desarrollo, la transición energética y la identidad de las regiones productoras. En esa línea, Verónica Morano, gerente de Comunicación de Glencore Argentina, subrayó que la propuesta “reafirma el compromiso con una minería que genera valor y reconoce la riqueza cultural de las comunidades”.

La serie está compuesta por cinco esculturas creadas por los artistas sanjuaninos Federico Levato, Andrés Quattropani, Carla Villaflor y Ana Laura Villaflor. Cada obra representa distintas etapas del proceso de transformación del cobre, desde su origen en la montaña hasta su impacto en la sociedad.

“Hay un relato que conecta la naturaleza con el desarrollo humano y las posibilidades que ofrece este metal”, explicó Levato, uno de los protagonistas del proyecto.

La muestra propone un recorrido visual y conceptual a través de texturas y formas que destacan al cobre como motor de cambio, integrando arte, industria e identidad en una misma narrativa.

La montaña/El territorio: representa el origen del mineral en la cordillera y su espera milenaria antes de ser descubierto.

El yacimiento: muestra al cobre en su estado natural, con vetas y pórfidos, resaltando su potencial antes de la transformación.

La Edad del Cobre: captura el momento en que el metal se vuelve maleable y comienza a ser intervenido por la creatividad humana.

La conductividad: simboliza la identidad del cobre como conductor y tejedor de conexiones que impulsan la modernidad.

El cobre en la era digital: revela su papel esencial pero invisible en microchips y circuitos, sosteniendo la tecnología actual y la transición energética

Inauguración obras de arte en oficina Glencore (1)

Los artistas que participaron de las obras

Federico Levato

Licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional de San Juan, se desempeña como profesor e investigador en áreas como fotografía, dibujo y experiencias intermedia. Su trayectoria incluye exposiciones individuales y colectivas en espacios destacados como el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el Festival de la Luz. Entre sus reconocimientos se encuentra el primer premio en el concurso federal “Arte, Ciencia, Tecnología e Innovación” (2023), además de distinciones en salones de artes visuales y fotografía.

Andrés Eduardo Quattropani

Desarrolla una práctica que integra música, imagen en movimiento y gestión cultural desde una perspectiva experimental. Trompetista de formación, amplió su campo al audiovisual como editor de video y VJ en vivo. En los últimos años incorporó la orfebrería, recuperando una tradición familiar para crear piezas en cobre, bronce y alpaca que combinan lo artesanal, lo funcional y lo simbólico.

Ana Laura Villaflor Yunes

Artista interdisciplinaria cuya obra abarca lo escénico, visual y sonoro, integrando cuerpo, espacio, luz y materia. Su formación en Artes Visuales y Estudios Teatrales le permitió construir un lenguaje propio que despliega como escenógrafa, vestuarista, diseñadora lumínica, actriz y performer en diversas compañías. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional, destacándose el premio a Mejor Escenografía en el Festival Nacional de Teatro de Buenos Aires en 2006.

Carla Villaflor Yunes

Su trayectoria se caracteriza por el cruce entre las artes plásticas y escénicas. Formada en la Universidad Nacional de San Juan, desarrolló su carrera en el arte contemporáneo a través del diseño de espacios y puestas en escena. Cuenta con una sólida experiencia técnica, especialmente en diseño y manejo lumínico aplicado a la creación de entornos artísticos.

Cristián Mohaded

Diseñador industrial catamarqueño de reconocimiento internacional, cuya obra combina lenguajes contemporáneos con investigación de materiales, técnicas artesanales y la impronta de su paisaje de origen. Ha desarrollado proyectos de mobiliario, iluminación y objetos, colaborando con marcas como Louis Vuitton y Roche Bobois. Sus piezas forman parte de colecciones permanentes de instituciones como el Denver Art Museum y el Musée des Arts Décoratifs de París. Fue distinguido con el Premio Konex 2012–2022.