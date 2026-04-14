Glencore Pachón renueva su liderazgo y refuerza su presencia en San Juan

La empresa minera Glencore Pachón informó este martes una serie de cambios en su equipo de liderazgo local como parte de un proceso de renovación organizacional vinculado al avance del proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta.
En este contexto, el gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Sausset, decidió retirarse tras 19 años de trayectoria en la compañía, período en el que tuvo un rol destacado en el desarrollo del proyecto. Desde la firma destacaron su aporte y señalaron que esta transición forma parte de una evolución natural de la organización.
En paralelo, la compañía designó al abogado Marcos Conca al frente de la Gerencia de Asuntos Corporativos y Legales. Conca, quien ya se desempeñaba en el área, asumirá el desafío de continuar con el asesoramiento jurídico del proyecto y fortalecer los vínculos institucionales, especialmente con el gobierno provincial.
Asimismo, se anunció el nombramiento de María Eugenia Basualdo como gerente de Relaciones Comunitarias. Con 15 años de experiencia en la empresa, Basualdo ha trabajado de manera cercana con la comunidad de Calingasta, donde reside, y es reconocida por su liderazgo y compromiso con el desarrollo local.
Según indicaron desde la compañía, estos cambios buscan consolidar una estructura más ágil y preparada para afrontar los próximos desafíos del proyecto. En ese sentido, remarcaron que la nueva configuración del equipo permitirá dar respuestas más eficaces a las demandas operativas y sociales.
El proyecto El Pachón, uno de los principales desarrollos mineros de la provincia, se encuentra actualmente en etapa de exploración avanzada y prevé una producción media de 360.000 toneladas anuales de cobre en concentrado durante sus primeros diez años de operación. Desde Glencore reafirmaron su compromiso con la provincia de San Juan y destacaron su intención de continuar impulsando el desarrollo minero como motor de crecimiento económico y social en la región.