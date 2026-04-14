Glencore Pachón renueva su liderazgo y refuerza su presencia en San Juan

La compañía minera anunció cambios en su equipo directivo local, con nuevos nombramientos en áreas clave en el marco del avance del proyecto El Pachón.

La compañía minera Glencore Pachón anunció cambios en su equipo directivo local, con nuevos nombramientos en áreas clave en el marco del avance del proyecto.

La empresa minera Glencore Pachón informó este martes una serie de cambios en su equipo de liderazgo local como parte de un proceso de renovación organizacional vinculado al avance del proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta.

En este contexto, el gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Sausset, decidió retirarse tras 19 años de trayectoria en la compañía, período en el que tuvo un rol destacado en el desarrollo del proyecto. Desde la firma destacaron su aporte y señalaron que esta transición forma parte de una evolución natural de la organización.

image Marcos Conca, Gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Glencore Pachón. En paralelo, la compañía designó al abogado Marcos Conca al frente de la Gerencia de Asuntos Corporativos y Legales. Conca, quien ya se desempeñaba en el área, asumirá el desafío de continuar con el asesoramiento jurídico del proyecto y fortalecer los vínculos institucionales, especialmente con el gobierno provincial.

Asimismo, se anunció el nombramiento de María Eugenia Basualdo como gerente de Relaciones Comunitarias. Con 15 años de experiencia en la empresa, Basualdo ha trabajado de manera cercana con la comunidad de Calingasta, donde reside, y es reconocida por su liderazgo y compromiso con el desarrollo local.

image María Eugenia Basualdo asumió como gerente de Relaciones Comunitarias en El Pachón. Según indicaron desde la compañía, estos cambios buscan consolidar una estructura más ágil y preparada para afrontar los próximos desafíos del proyecto. En ese sentido, remarcaron que la nueva configuración del equipo permitirá dar respuestas más eficaces a las demandas operativas y sociales.