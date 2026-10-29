La Licitación Pública N.º 02/2026 ya pasó por la apertura de ofertas y las propuestas admitidas están en evaluación. La obra combinará un parque fotovoltaico de 10 MWp con baterías de 30 MWh y se pagará con el Fideicomiso Minero de Veladero.

Los ministerios de Minería y de Infraestructura, Agua y Energía, a través del EPSE, avanzan con la Licitación Pública N.º 02/2026 para construir el Parque Solar Híbrido Comunitario en el departamento Iglesia. La apertura de ofertas se realizó el 20 de octubre y las propuestas admitidas se encuentran en evaluación, de acuerdo con las condiciones fijadas en los pliegos.

Será el primer parque solar híbrido comunitario de San Juan y del país. El proyecto prevé un parque fotovoltaico de 10 MWp junto con un sistema de almacenamiento con baterías de 30 MWh (BESS), que permitirá guardar parte de la energía generada en las horas de mayor radiación para usarla después, cuando el sistema la necesite.

Iglesia avanza con el primer parque solar híbrido comunitario de Argentina, financiado con fondos mineros. Además, el sistema BESS le dará al parque la función de arranque en negro: ante un eventual corte en el SADI, el parque podrá restablecer la red. También podrá aportar potencia al sistema.

La obra se financiará íntegramente con recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Proyecto Fase VI – Veladero, con una inversión inicial estimada que supera los $18.600 millones. El monto definitivo se conocerá cuando termine el proceso licitatorio.

La iniciativa interministerial busca transformar los recursos de la actividad minera en infraestructura energética para Iglesia, contribuir al abastecimiento eléctrico del departamento y acompañar las necesidades de hogares, comercios e instituciones locales.