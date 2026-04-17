José Morea, directivo de Vicuña y de la Cámara Minera, dijo que quieren que San Juan crezca como destino de inversión

José Morea, Country Director de Vicuña y nuevo presidente de la Cámara Minera de San Juan , habló de forma exclusiva con CUYO MINERO y explicó cómo será la nueva etapa para la principal institución minera. Habló de una profesionalización local y de que buscarán que la provincia suba puestos como destino de inversión internacional. Además, contó cuál es la agenda del proyecto de cobre y adelantó que antes de fin de año esperan tener avances clave en el proyecto .

Desde finales de marzo el empresario cumple una doble función respecto a la provincia. Es el vocero y referente del proyecto de cobre más avanzado de la provincia, que desarrollan en conjunto Lundin y BHP en Iglesia, además de su rol en la cámara que agrupa a las operadoras y exploradoras mineras.

Es en este contexto que contó que ya tuvieron la primera reunión de socios con la nueva flamante comisión de la institución. Su llegada a la cabeza del directorio fue luego de que salieran de este Iván Grgic y Analía García, quien representaba a Veladero, pero dejó la empresa. En la vicepresidencia asumió el presidente de Barrick Sudamérica, Marcelo Álvarez.

Morea dijo que la nueva organización buscará empoderar a los referentes ejecutivos, donde hay más presencia sanjuanina. La cabeza de esta área es Sandra Barceló , también recientemente elegida como directora ejecutiva. Con esta organización, será ella quien actúe como vocera local, mientras presidente y vicepresidente se concentrarán en “trazar las estrategias y planes a futuro”.

Esto implica un cambio en la forma de trabajo histórica de la cámara, que fue encabezada por voceros locales como el histórico Jaime Barceló o los empresarios y geólogos Ricardo Martínez y Mario Hernández. Ahora serán los jefes nacionales de dos mineras globales quienes estén al frente.

Profesionalización de cara al mundo

Morea aseguró, en una entrevista exclusiva con este medio, que si bien el cambio es reciente en la cámara ya tuvieron un primer encuentro clave. Además, señaló la ventaja de trabajar con Marcelo Álvarez de Barrick, ya que él cuenta con “la experiencia de Veladero”.

Lo cierto es que la presidencia de la cámara la tienen las empresas a cargo de los dos proyectos más importantes de la provincia. Por eso antes había dos referentes de Vicuña y Veladero, pero que no eran las cabezas directas de las empresas a nivel nacional.

Según Morea, “la idea es fortalecer el comité ejecutivo y con Marcelo enfocarnos en las estrategias para modernizar la cámara y llevar a todos los socios a alcanzar los estándares de las prácticas internacionales de la minería”. Esto es clave, ya que en San Juan conviven tanto firmas globales como las que hoy ocupan las presidencias, pero también están las caleras que se están enfocando en mercados externos y otros proyectos medianos y de menor escala.

Existe una forma de medir el lugar que ocupa San Juan en el mundo minero: el índice Fraser, que rankea países o, en el caso de Argentina, provincias según su atractivo minero. En esta medición la provincia se encuentra en el puesto 18 y es la jurisdicción más atractiva de Sudamérica, incluso por encima de países históricamente mineros como Chile o Perú.

Morea planteó que la gestión puede “impulsar la cámara para que San Juan llegue a puestos más altos, trayendo las prácticas internacionales”. En este punto, adelantó que trabajarán junto con Álvarez y el resto de los socios mineros de la provincia.

El presente y futuro de Vicuña

El proyecto minero que representa José Morea es hoy la mina de cobre con más avances en su etapa de preconstrucción del país y que podría convertirse en la más grande del país. El 2026 será un año clave y según el country manager, podrían a fin de año lograr un hito clave como es la decisión definitiva de invertir.

Es que si bien Vicuña, con Lundin y BHP detrás, tiene un presupuesto de inversión grande para este año, que ronda los 1.000 millones de dólares, todavía falta una firma del directorio internacional para que empiecen a desembolsar los 18.000 millone de dólares que costará la mina en su totalidad.

Para esto están trabajando en dos frentes, uno nacional y otro provincial. El primero es que Vicuña todavía no tiene su RIGI aprobado, que presentó bajo la categoría PEELP a principios de este año. “Estamos trabajando con las autoridades nacionales y el equipo del ministro Luis Caputo en el proceso de evaluación”, confirmó.

Con la provincia todavía resta que cierren el acuerdo integral del proyecto. En este, por ejemplo, quedará definido cómo pagará regalías el proyecto, ya que las minas actualmente en actividad en la provincia calculan el 3% sobre facturación, en lugar de boca de mina, lo que implica más fondos.

También en este acuerdo deberán cerrar si Vicuña crea su propio fideicomiso, en el que aportará un 1,5% de su facturación para obras de infraestructura en las comunidades de influencia. Finalmente, también decidirán sobre obras estratégicas generales.

Morea adelantó es que la expectativa es que a fin de año todos estos puntos estén cerrados. Mientras tanto, celebró que la empresa ya tomó a sus primeros 60 operarios de maquinaria y dijo que mientras se aceleran los procesos, también lo hará la toma de personal.