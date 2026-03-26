Mujeres+Mineras: las charlas informativas del programa llegan a Valle Fértil

El Gobierno de San Juan , a través de una acción conjunta entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, continúa desplegando en territorio el programa Mujeres + Mineras. Tras los encuentros realizados este miércoles 25 de marzo en el CIC de Los Berros, departamento Sarmiento, y en la Escuela EPET N° 9 de Ullum, la convocatoria continúa este jueves y se traslada a Valle Fértil .

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El encuentro central tendrá lugar a las 18:00 horas en la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino . Esta instancia informativa es clave para que las emprendedoras locales conozcan de primera mano las herramientas que el Estado provincial pone a su disposición para potenciar sus proyectos productivos en zonas de influencia minera.

Mujeres + Mineras no es solo una instancia de capacitación, sino un esquema integral de acompañamiento técnico y financiero. El programa está diseñado para fortalecer capacidades en áreas críticas para el mercado actual, tales como comunicación digital, educación financiera y comercio electrónico.

Uno de los puntos más atractivos de la iniciativa es el acceso a líneas de crédito de hasta 2 millones de pesos (sujeto a la situación registral de la solicitante), destinados a la adquisición de maquinaria, equipamiento, capital de trabajo o contratación de servicios profesionales que permitan escalar los emprendimientos.

Sinergia institucional para el desarrollo local

El éxito de esta segunda etapa territorial —que sigue los pasos de la primera fase realizada en Jáchal, Iglesia y Calingasta, donde se seleccionaron 90 mujeres— se apoya en un trabajo articulado con instituciones referentes como WIM Argentina (Women in Mining), el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Esta sinergia garantiza que las participantes no solo reciban recursos, sino también mentorías y tutorías empresariales de calidad, asegurando la sostenibilidad de sus negocios dentro de la cadena de proveedores de la industria minera sanjuanina.

Contacto e Información

Para aquellas interesadas que no puedan asistir a la charla presencial o deseen realizar consultas adicionales, el programa mantiene abiertos sus canales de comunicación a través del WhatsApp 2643239939 o el correo electrónico [email protected].

Fuente: Si San Juan