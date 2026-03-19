    • 19 de marzo de 2026 - 20:35

    Para ASIJEMIN, modificar la Ley de Glaciares es fortalecer la protección ambiental

    El gremio ASIJEMIN expuso una serie de argumentos a favor de la modificación de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso.

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    La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) reafirma su posición frente al debate nacional sobre la Ley de Glaciares y su posible modificación. Como siempre, sostenemos nuestro compromiso con la defensa del agua, el trabajo, la soberanía y el desarrollo nacional.

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    Proteger los glaciares es una responsabilidad innegociable: constituyen reservas estratégicas de agua y su preservación es fundamental. Sin embargo, una buena intención no garantiza una buena ley. Tras más de una década de vigencia, la experiencia demuestra que la normativa presenta imprecisiones técnicas importantes, especialmente en las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar. Esa falta de precisión genera un efecto concreto: incertidumbre normativa, que afecta inversiones, desarrollo regional y planificación estratégica.

    Esto no implica flexibilizar la protección ambiental; por el contrario, implica fortalecerla mediante criterios técnicos serios, basados en el conocimiento de universidades, organismos científicos y autoridades provinciales especializadas.

    La Cordillera de los Andes es diversa: no todas las geoformas frías cumplen la misma función hidrológica ni requieren igual nivel de restricción. Las provincias, con conocimiento territorial y capacidades técnicas, están en mejores condiciones para identificar con precisión qué zonas deben ser estrictamente protegidas.

    Es importante recordar que, incluso antes de la Ley de Glaciares, la minería moderna ya estaba sometida a controles ambientales rigurosos:

    • Informes de Impacto Ambiental
    • Evaluaciones técnicas provinciales
    • Participación ciudadana
    • Auditorías y monitoreos periódicos

    San Juan, particularmente, cuenta con más de dos décadas de institucionalidad minera sólida, con equipos técnicos capacitados y mecanismos de control robustos.

    Una nueva Ley de Minería para una nueva etapa del país

    Desde ASIJEMIN sostenemos que el debate sobre glaciares debe ser parte de una discusión más amplia y estratégica: la construcción de una nueva Ley de Minería para la Argentina.

    Una ley moderna, federal y soberana, que garantice:

    • Protección estricta del agua y de los glaciares.
    • Reglas claras y previsibilidad para las inversiones.
    • Desarrollo local, tecnológico y productivo.
    • Participación social real en la toma de decisiones.

    Propuesta: creación de la Agencia de Control Ambiental Minero

    ASIJEMIN propone que esta nueva etapa incluya la creación de una Agencia de Control Ambiental Minero, con funcionamiento federal y participación multisectorial.

    Esta Agencia debe estar integrada por:

    • Pobladores y comunidades de las zonas mineras
    • Municipios
    • Sindicatos
    • Empresas
    • ONG ambientalistas

    Universidades y organismos científicos

    Su misión debe ser clara y con poder efectivo:

    • Controlar, auditar y monitorear proyectos en tiempo real
    • Emitir dictámenes técnicos vinculantes
    • Determinar sanciones y multas ante incumplimientos
    • Garantizar transparencia, acceso público a la información y participación social
    • Prevenir, mitigar y reparar impactos ambientales

    De esta manera, se fortalece el control ciudadano, se mejora la confianza pública y se asegura que la minería que se desarrolle en Argentina sea verdaderamente responsable.

    Advertencia sobre el contexto actual

    En este escenario, preocupa profundamente el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional, que otorga beneficios extraordinarios a grandes capitales sin asegurar:

    • Integración productiva
    • Desarrollo tecnológico
    • Participación de proveedores locales
    • Ni una distribución justa del valor generado.

    Este enfoque es colonial y contrario a un proyecto nacional soberano.

    Nuestra posición

    Desde ASIJEMIN planteamos una postura equilibrada, federal y responsable:

    • Acompañar mejoras técnicas a la Ley de Glaciares para fortalecer el rol de las provincias.
    • Rechazar el RIGI y cualquier esquema que entregue recursos sin desarrollo nacional.
    • Impulsar una nueva Ley de Minería que proteja el agua y promueva el trabajo argentino.
    • Crear una Agencia de Control Ambiental Minero con participación social y capacidad de sanción real.

    Defender una minería que sea herramienta de desarrollo, no de saqueo.

    En ASIJEMIN creemos que proteger los glaciares y desarrollar la minería no sólo no son objetivos contradictorios: deben integrarse en un proyecto nacional con visión estratégica, instituciones fuertes y una mirada verdaderamente federal.

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