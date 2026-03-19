Para ASIJEMIN, modificar la Ley de Glaciares es fortalecer la protección ambiental

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina ( ASIJEMIN ) reafirma su posición frente al debate nacional sobre la Ley de Glaciares y su posible modificación. Como siempre, sostenemos nuestro compromiso con la defensa del agua, el trabajo, la soberanía y el desarrollo nacional .

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Proteger los glaciares es una responsabilidad innegociable: constituyen reservas estratégicas de agua y su preservación es fundamental. Sin embargo, una buena intención no garantiza una buena ley. Tras más de una década de vigencia, la experiencia demuestra que la normativa presenta imprecisiones técnicas importantes , especialmente en las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar. Esa falta de precisión genera un efecto concreto: incertidumbre normativa , que afecta inversiones, desarrollo regional y planificación estratégica.

Esto no implica flexibilizar la protección ambiental; por el contrario, implica fortalecerla mediante criterios técnicos serios, basados en el conocimiento de universidades, organismos científicos y autoridades provinciales especializadas.

La Cordillera de los Andes es diversa: no todas las geoformas frías cumplen la misma función hidrológica ni requieren igual nivel de restricción. Las provincias, con conocimiento territorial y capacidades técnicas, están en mejores condiciones para identificar con precisión qué zonas deben ser estrictamente protegidas.

Es importante recordar que, incluso antes de la Ley de Glaciares, la minería moderna ya estaba sometida a controles ambientales rigurosos:

Informes de Impacto Ambiental

Evaluaciones técnicas provinciales

Participación ciudadana

Auditorías y monitoreos periódicos

San Juan, particularmente, cuenta con más de dos décadas de institucionalidad minera sólida, con equipos técnicos capacitados y mecanismos de control robustos.

Una nueva Ley de Minería para una nueva etapa del país

Desde ASIJEMIN sostenemos que el debate sobre glaciares debe ser parte de una discusión más amplia y estratégica: la construcción de una nueva Ley de Minería para la Argentina.

Una ley moderna, federal y soberana, que garantice:

Protección estricta del agua y de los glaciares.

Reglas claras y previsibilidad para las inversiones.

Desarrollo local, tecnológico y productivo.

Participación social real en la toma de decisiones.

Propuesta: creación de la Agencia de Control Ambiental Minero

ASIJEMIN propone que esta nueva etapa incluya la creación de una Agencia de Control Ambiental Minero, con funcionamiento federal y participación multisectorial.

Esta Agencia debe estar integrada por:

Pobladores y comunidades de las zonas mineras

Municipios

Sindicatos

Empresas

ONG ambientalistas

Universidades y organismos científicos

Su misión debe ser clara y con poder efectivo:

Controlar, auditar y monitorear proyectos en tiempo real

Emitir dictámenes técnicos vinculantes

Determinar sanciones y multas ante incumplimientos

Garantizar transparencia, acceso público a la información y participación social

Prevenir, mitigar y reparar impactos ambientales

De esta manera, se fortalece el control ciudadano, se mejora la confianza pública y se asegura que la minería que se desarrolle en Argentina sea verdaderamente responsable.

Advertencia sobre el contexto actual

En este escenario, preocupa profundamente el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional, que otorga beneficios extraordinarios a grandes capitales sin asegurar:

Integración productiva

Desarrollo tecnológico

Participación de proveedores locales

Ni una distribución justa del valor generado.

Este enfoque es colonial y contrario a un proyecto nacional soberano.

Nuestra posición

Desde ASIJEMIN planteamos una postura equilibrada, federal y responsable:

Acompañar mejoras técnicas a la Ley de Glaciares para fortalecer el rol de las provincias.

Rechazar el RIGI y cualquier esquema que entregue recursos sin desarrollo nacional.

Impulsar una nueva Ley de Minería que proteja el agua y promueva el trabajo argentino.

que proteja el agua y promueva el trabajo argentino. Crear una Agencia de Control Ambiental Minero con participación social y capacidad de sanción real.

Defender una minería que sea herramienta de desarrollo, no de saqueo.

En ASIJEMIN creemos que proteger los glaciares y desarrollar la minería no sólo no son objetivos contradictorios: deben integrarse en un proyecto nacional con visión estratégica, instituciones fuertes y una mirada verdaderamente federal.